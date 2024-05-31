Jüri Donald Trump’ı suçlu buldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump eski porno film yıldızı Stormy Daniels’a yaptığı ödemeyi örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yapma suçlamasıyla yargılandığı “sus payı” davasında jüri, Trump’ı kendisine atfedilen 34 suçlamanın tamamından suçlu buldu.

Donald Trump’ın alacağı ceza 11 Temmuz’da açıklanacak

Karar, Cumhuriyetçi aday Trump’ın başkanlığı Joe Biden’dan geri almaya çalışacağı 5 Kasım Başkanlık Seçimi öncesinde gerçekleşti.

77 yaşındaki Trump suç işlediğini reddetti ve kararı temyize götüreceğini açıkladı. Trump, Demokratların çoğunlukta olduğu memleketinde adil bir şekilde yargılanamadığından şikayet etti.

Reuters’ta yer alan habere göre, Trump tüm davalarda suçsuz olduğunu savundu ve çeşitli yasal sorunlarını Biden’ın Demokrat müttefiklerinin kendisine siyasi kumpas yapıldığını iddia etti.

TRUMP: BEN MASUMUM

Trump kararın ardından, “Bu karar bir rezillik… Asıl karar 5 Kasım’da verilecek. Ben masumum ve sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, kararla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün Amerikan tarihinde utanç verici bir gün. Trump bu saçma karara haklı olarak itiraz edecek ve kazanacak” ifadesini kullandı.

Ancak hukukçular para cezasının daha olası bir sonuç olduğunu söylüyor.

Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri’nde Cumhuriyetçilerin adayı olması kesinleşen Trump, kararı “rezalet” olarak nitelendirdi.

Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğini söyleyen Trump, kendisine haksızlık yapıldığını iddia ederek mahkeme sürecini de eleştirdi.

Soruları yanıtlamayan Trump, “Bu iş daha bitmedi” dedi.

Jürinin kararı, Trump’ın Kasım seçimleri öncesinde başkan adaylığının önüne herhangi bir engel koymuyor.

ABD Anayasası’na göre başkan adayı olan kişinin en az 35 yaşında olması, “doğuştan” ABD vatandaşı olması ve en az 14 yıldır ABD’de yaşaması gibi kurallar bulunuyor. Hüküm giymiş adayları engelleyen herhangi bir kural yok. Bir kişi hapiste olsa bile başkanlığa aday olabiliyor.

Ancak bu mahkumiyeti kararı yine de Kasım ayındaki başkanlık seçimlerini etkileyebilir. Bloomberg ve Morning Consult tarafından bu yılın başlarında yapılan bir anket, bazı eyaletlerdeki seçmenlerin yüzde 53’ünün, Trump’ın suçlu bulunması halinde Cumhuriyetçilere oy vermeyi reddedeceği sonucuna varmıştı.

Trump neyle suçlandı?

Trump, eski porno film yıldızı Stormy Daniels ile yaşadıkları cinsel ilişkiyi gizli tutması için yaptığı sus payı ödemesi için tutulan kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlandı.

Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini ve 2016 seçimleri öncesinde Trump’ın eski avukatından bu ilişki hakkında sessiz kalması karşılığında 130 bin dolar aldığını iddia etti.

Savcılar, Trump’ın ödemeleri kişisel avukatı Michael Cohen’e yaptırdığını ve daha sonra Trump’ın Cohen’e sus payı ödemeleri için para verirken, bu işlemi hileli bir şekilde şirketinin defterlerine yasal gider olarak kaydettiğini iddia etti.

Sus payı ödemek yasadışı değil. Ancak savcılık iddialarında ödemenin kayıtlara geçirilme şeklinin seçim yasasını çiğnediğini de iddia etti. Çünkü Trump’ın Daniels’a yaptığı ödemeleri saklama girişiminin, seçmenlerin bir porno yıldızıyla ilişkisi olduğunu bilmesini istememesinden kaynaklandığı iddia edildi

Yanlış kayıt yaparak bir suçu örtbas etmek daha ciddi bir suçlama sayılıyor.

İddialar ilk olarak 2018 yılında ortaya çıktı. Trump, Daniels ile herhangi bir cinsel ilişkiye girdiğini reddetti.

Bu davada 34 dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalan Trump, hakkında suçlamaların tamamını reddetti. Trump, Daniels ile seks yaptığını da yalanladı.

Trump duruşma öncesinde ne dedi?

Donald Trump mahkeme salonuna girmeden önce kısa bir açıklama yaptı.

Daha önce birçok kez söylediği gibi davayı “rezalet” olarak nitelendirdi. Herkesin karşı olduğunu öne sürdüğü davanın “hileli” olduğunu savundu.

Trump’ın davayı daha önce de defalarca siyasi amaçlı olarak nitelendirmişti. Hakim ise Trump’ı tanıklar da dahil olmak üzere davayla ilgili kişiler hakkında kamuoyu önünde yorum yapmasını yasaklayan bir yayın yasağı kararına imza atmıştı.

Trump, internet üzerinden hakimin kızını hedef alınca, yayın yasağının süresi de uzatılmıştı.

Duruşma öncesinde bu yayın yasağını da eleştiren Trump, “Ağzım tıkalı, bu yüzden bu saçma dava hakkında istediğim kadar konuşamıyorum” dedi.

Daha sonra herhangi bir soru almadan mahkemeye girdi.

Donald Trump, jüriyle ilgili talimatların okunduğu sırada ilgisiz tavırlar sergiledi. Sandalyesinde gözlerini kapatarak oturdu. Avukatları Todd Blanche ve Emil Bove yanında, oğlu Eric Trump ve avukat Alina Habba da hemen arkasında oturdu.

Verilen öğle arasının ardından Trump salona tekrar geldiğinde ise oldukça neşeli göründü. Avukatı Blanche ile sık sık şakalaştı.

Duruşmayı Trump’ın oturduğu masanın hemen ardında takip eden BBC muhabiri Kayla Epstein, jüri kararı öncesinde ise “salondaki atmosferin inanılmaz derecede gergin” olduğunu söyledi.

Jüri üyeleri, suçlu bulduklarını açıkladıkları sırada ise Trump durgun göründü. Daha sonra tek tek jüri üyelerine baktı.

Trump, salonu terk ettikten sonra ise basın mensuplarına uzak sayılabilecek bir yerden açıklamalarda bulundu. Dava için birçok kez “rezalet” ve “hileli” dedi. Seçim tarihini hatırlatarak, “Gerçek hüküm 5 Kasım’da halk tarafından verilecek” dedi.

“Herkes burada neler olduğunu biliyor” diyen Trump, savcıları Soros tarafından desteklenmekle suçladı, kendisinin masum olduğunu savundu.

“Bütün ülkenin Biden yönetimi tarafından hileli bir hale büründürüldüğünü” ifade eden Trump, “Büyük sorunlarla karşı karşıya kalan bir ülkemiz var. Sonuna kadar savaşacağız” dedi.

Trump daha sonra hiçbir soruyu yanıtlamadan uzaklaştı.

Öte yandan mevcut Başkan ve Kasım seçimlerinde Demokratların başkan adayı Joe Biden’ın kampanya ekibi ise “Bugün New York‘ta hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını gördük” açıklamasını yaptı.

Davada iddianameyi hazırlayan Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg jüri kararının ardından bir basın açıklaması yaptı.

Sanığın ülkenin eski başkanı olmasının kendileri için herhangi bir şeyi değiştirmediğini, işlerini olması gerektiği gibi yaptıklarını söyledi.

Trump için hapis cezası isteyip istemeyeceği sorulduğunda Alvin Bragg konu hakkında doğrudan bir yorum yapmaktan kaçındı ve “Yargıç 11 Temmuz için bir ceza duruşması planladı. O vakit mahkemede konuşacağız” dedi.

Donald Trump hapis yatabilir mi?

Trump’ın hapis yatma ihtimali düşük olsa da mümkün.

Donald Trump’a yöneltilen 34 suçlamanın tamamı New York’ta E sınıfı, yani eyaletteki en alt kademe suçlar. Her bir suçlama en fazla dört yıl hapis cezası gerektirmekte.

Hakim ise Trump’ın yaşı ve daha önce hiçbir mahkumiyet almamış olmasını göz önünde bulundurarak daha hafif bir cezaya gidebilir.

Öte yandan Trump, tıpkı tüm eski başkanlar gibi Gizli Servis tarafından ömür boyu korunma hakkına sahip.

Hapis yatsa bile onu cezaevinde koruyacak ajanlar olacak. Eski bir başkanın mahkum olduğu bir cezaevi sistemini yürütmek son derece zor olabilir. Onu güvende tutmak büyük bir güvenlik riski ve maliyeti de beraberinde getirebilir.