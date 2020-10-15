“Ne Erken Seçimi Ya! Bunlar Kabile Devletlerinin İşi”

Erdoğan, erken seçim tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. “Ne erken seçimi ya?” tepkisini gösteren Erdoğan, “Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidiliyor? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. 2023’ün haziran ayında seçim yapılacak. Öne almak falan söz konusu değildir” dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan erken seçim gündemiyle ilgili şunları söyledi: