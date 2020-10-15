“Ne Erken Seçimi Ya! Bunlar Kabile Devletlerinin İşi”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak "Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidiliyor?" dedi.
Erdoğan, erken seçim tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. “Ne erken seçimi ya?” tepkisini gösteren Erdoğan, “Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidiliyor? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. 2023’ün haziran ayında seçim yapılacak. Öne almak falan söz konusu değildir” dedi.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan erken seçim gündemiyle ilgili şunları söyledi:
“Ne erken seçimi ya? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidiliyor? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. Gelişmiş olan, gelişmekte olan bir ülkede böyle bir şeyi göremezsiniz. Türkiye artık eski Türkiye değil. Yeni Türkiye’de belirlenen zaman neyse o tarihte seçim yapılacak. 2023’ün haziran ayında seçim yapılacak. Öne almak falan söz konusu değildir.”