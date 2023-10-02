İstanbul Sözleşmesi Yürürlüğe Girdi

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi), 27 üye ülkeden oluşan AB’de 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi.

Avrupa Komisyonu, İstanbul Sözleşmesi’nin amacının kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi, kovuşturulması ve ortadan kaldırılması ile uygulamada kapsamlı ve eşgüdümlü politikaların hayata geçirilmesi olduğunu hatırlattı.

Artı Gerçek’in aktardığına göre, Avrupa Komisyonu’nun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Bugün #İstanbulSözleşmesi Birliğimiz için yürürlüğe giriyor. Sözleşme, kadınları şiddetten korumayı, şiddeti önlemeyi, kovuşturmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Ancak kadınlar ve kız çocuklar artık şiddet korkusuyla yaşamadıkları zaman gerçekten adil ve eşit bir Birlik içinde yaşayacağız” denildi.

Avrupa Komisyonu’nun Değerler ve Şeffaflıktan sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourova yaptığı basın açıklamasında kadına yönelik şiddetle mücadele edeceklerini vurgulayarak “Her üç kadından biri 15 yaşından itibaren fiziksel ya da cinsel şiddet mağduru olmuştur. Pek çoğu bunu rapor etmiyor. Çok sayıda fail cezasız kalıyor. Harekete geçmeliyiz ve İstanbul Sözleşmesi kadın haklarının güçlendirilmesine yönelik yasal yanıtımızdır. Üye devletleri kadına yönelik şiddeti önlemek ve tüm mağdurlara etkin koruma ve destek sağlamak üzere gerekli tedbirleri almaları için teşvik etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Avrupa Birliği’nde Bulgaristan, Çekya, Litvanya, Letonya, Macaristan ve Slovakya henüz sözleşmeyi imzalamadı.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20 Mart 2021 Cumartesi İstanbul Sözleşmesi’nden tek taraflı olarak feshedildiğini duyurmuş, 23 Mart’ta AB’ye bildirmişti.

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