Sezen Aksu: ‘‘Dilimi Ezemezsin’’
Beş yıl önce yaptığı bir şarkıda Adem ile Havva’ya hakaret ettiği iddiasıyla bir anda gündem olan Sezen Aksu sessizliğini bozdu
Beş yıl önce yaptığı bir şarkıda Adem ile Havva’ya hakaret ettiği iddiasıyla MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘‘serçeysen serçeliğini bil, kuzgun olma’’, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise ‘‘o uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimiz’’ sözleriyle hedef aldığı Sezen Aksu, bir haftalık sessizliğini bozdu.
Eleştirilerin ve tepkilerin odağındaki Sezen Aksu, 1,4 milyon kişinin takip ettiği Facebook hesabından açıklamalarda bulundu.
Sezen Aksu, ‘‘Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim. Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket. Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz’’ dedi.
‘‘Kim yolcu kim hancı, dur bakalım’’
2010 yılında yazdığı ‘‘Hop Dedik’’ adlı şarkısının , ‘‘O ne dedi? Bu ne dedi? Kim ne dedi? Harcanan hayatlar bunlar/ Vermişler ateşe yedi düveli/ Hababam kaynıyo’ kazanlar/Hadi buyurun, biz gönüllüyüz/İple çekiyoruz vaktimizi/Kim en günahsızsa gelsin/Gelsin ilk o vursun bizi/Mangal gibi yürek çok bizde
Alevere dalavere yok bizde/Kırılıp dökülüyoruz lakin/Direniyoruz sakin sakin’’ şeklindeki sözleri paylaşan Aksu, hemen ardında dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi hakkındaki sözlerinden sonra kaleme aldığı ‘Avcı’’adlı şarkının sözlerini paylaştı:
‘‘Sen beni üzemezsin /Zaten çok üzgünüm/Nereye baksam acı/Nereye baksam acı/Ben avım sen avcı/Vur bakalım…./Sen beni sezemezsin/Dilimi ezemezsin/Nereye baksam acı/Nereye baksam acı/Kim yolcu kim hancı/Dur bakalım… Beni öldüremezsin/Sesim, sazım, sözüm var benim/Ben derken ben herkesim’’
Sezen Aksu, ‘‘Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum. Yazmaya da devam edeceğim’’ diyerek sözlerine son verdi.
Müjde Ar: ‘‘Dil koparma meselesi tehdittir, tehlikedir’’
Daha önce Zülfü Livaneli, Tarkan, Fazıl Say ve Mustafa Sandal gibi müzik dünyasının önde gelen isimlerin sosyal medyada verdiği desteklerden sonra dün Halk TV televizyonuna telefonla bağlanan Müjde Ar da özellikle camide bu tarz konuşmaların yapılmasının vahim olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi.
Erdoğan’dan Cuma Namazında Sezen Aksu’ya Tepki
Yeni suç duyurusu
Öte yandan Aksu’ya tepkiler de sürüyor. 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Derneği üyesi bir grup Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek Aksu aleyhinde suç duyurusunda bulundu.
Sezen Aksu’ya Muhafazakar Çevrelerden Linç
Dernek başkanı Erol Bulut adli önünde yaptığı açıklamada, ‘‘Teröristler bir taraftan, imanımıza, peygamber efendimize sözlü olarak saldırmaya çalışanlar bir taraftan dayanılmaz bir duruma geldi. Bu gidişe bir dur diyebilmek için diye biz buradayız. Sezen Aksu denilen hanımefendi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Aslında cahil olan kendisi, dedesine hakaret ediyor’’ dedi.
Kaynak: CumCuma Magazin