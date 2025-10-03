En Son Haberler

MİT’ten “Metron” operasyonu: Mossad’a çalışan Serkan Çiçek yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonuyla Mossad için casusluk yaptığı belirlenen Serkan Çiçek gözaltına alındı. Çiçek’in Filistinli bir aktivist hakkında istihbarat toplamak için 4 bin dolar karşılığında Mossad ile anlaştığı ortaya çıktı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun aktardığı bilgilere ve güvenlik kaynaklarının açıklamalarına göre, MİT, Mossad’a çalışan Serkan Çiçek’e yönelik “Metron” adı verilen bir operasyon düzenledi.
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun aktardığı bilgilere ve güvenlik kaynaklarının açıklamalarına göre, MİT, Mossad’a çalışan Serkan Çiçek’e yönelik “Metron” adı verilen bir operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışmada Çiçek yakalandı.

İsmini değiştirdi, dedektifliğe başladı

Asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek’in, iş hayatında borç batağına girdikten sonra ismini değiştirdiği, 2020’de ticareti bırakarak “Pandora Dedektiflik” adı altında özel dedektiflik yapmaya başladığı belirlendi.

Mossad ile temas

MİT’in tespitlerine göre Çiçek, daha önce Mossad’a bilgi sızdırdığı gerekçesiyle tutuklanan Musa Kuş ve avukat Tuğrulhan Dip üzerinden İsrail gizli servisiyle irtibat kurdu. Çiçek, 31 Temmuz’da kendisini hukuk bürosu çalışanı olarak tanıtan Mossad ajanı Faysal Rasheed’den WhatsApp üzerinden talimat aldı.

4 bin dolarlık takip görevi

Rasheed, Çiçek’ten Başakşehir’de yaşayan, İsrail karşıtı görüşleriyle bilinen bir Filistinli aktivisti dört gün boyunca takip etmesini istedi. Bunun karşılığında 1 Ağustos’ta Çiçek’e 4 bin dolar değerinde kripto para gönderildi.

Başarısız keşif ve kopan irtibat

Çiçek, önce Mossad’ın verdiği adrese giderek sonuç alamadı. Ardından kiralık daire bakma bahanesiyle siteye girip keşif yaptı ancak istenilen bilgileri toplayamadı. Bunun üzerine Mossad ajanı Rasheed, 3 Ağustos’ta Çiçek ile tüm iletişimini kesti.

Ortak operasyon

MİT’in istihbari çalışmaları sonucunda Serkan Çiçek’in Mossad’a çalıştığı kesinleşince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti’nin koordinasyonuyla operasyon düzenlendi. Çiçek, “Metron” kod adı verilen operasyonla gözaltına alındı.

