Uyuşturucu soruşturması sürüyor! 12 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden alınan biyolojik örneklerin incelemesi sonuçlandı. Adli Tıp Kurumu’nun raporu, soruşturmanın seyrini etkileyecek nitelikte bulgular içeriyor.

Adli Tıp raporu dosyaya girdi

Soruşturma kapsamında 12 şüpheliden alınan kan ve saç örnekleri üzerinde yapılan laboratuvar analizleri tamamlandı. ATK tarafından savcılığa sunulan raporda, tüm şüphelilerin uyuşturucu madde kullanımına işaret eden bulgulara rastlandığı bildirildi.

Testi pozitif çıkan isimler açıklandı

Hazırlanan rapora göre, Deniz Berk Cengiz, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Gökmen Gürdeğir, Ali Gürbüz, Fatih Gürdeğir, Emre Yalçın, Melis Sabah, Orhan Aydın, Murat Sönmez, Yoldaş Ulaş Yağmur ve Emircan Şahin hakkında yapılan testlerin pozitif sonuç verdiği öğrenildi.

Soruşturma genişleyebilir

Pozitif test sonuçlarının ardından dosyada yeni adımların atılması beklenirken, savcılığın rapor doğrultusunda hukuki süreci derinleştirebileceği ifade ediliyor. Soruşturmanın yalnızca mevcut şüphelilerle sınırlı kalmayabileceği, yeni isimlerin de dosyaya eklenebileceği değerlendiriliyor.

