Son dakika: Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı olarak da öne çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dört gündür süren gözaltı sürecinin ardından çıkarıldığı mahkemece, “Medya AŞ” soruşturması kapsamında tutuklandı. Karar, gece saatlerinde açıklandı.

Danışmanı Murat Ongun ve İPA Başkanı da tutuklandı

İmamoğlu’nun en yakınındaki isimlerden olan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe de aynı soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer aldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısının artabileceği belirtiliyor.

Ekrem İmamoğlu “Kent Uzlaşısı” dosyasından adli kontrol kararı

İmamoğlu hakkında yürütülen diğer bir dosya olan “Kent Uzlaşısı” soruşturmasında ise farklı bir karar alındı. Bu kapsamda mahkeme, İmamoğlu’nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Bu karar doğrultusunda İmamoğlu’nun belirli aralıklarla kolluk birimlerine imza atması ve yurt dışı yasağı gibi tedbirlere tabi tutulması bekleniyor.

Siyasi yansımaları büyük olacak

CHP’nin yerel seçimlerdeki en güçlü ismi olarak görülen İmamoğlu’nun tutuklanması, yalnızca İstanbul siyaseti açısından değil, Türkiye genelinde de önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kararın hem yerel hem de genel siyasi dengeleri nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu.

