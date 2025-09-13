Arda Güler’i kimse tutamıyor

Real Madrid’de Arda Güler resitali

İspanya Ligi’nde Real Madrid, Real Sociedad deplasmanında 2-1 kazanarak dörtte dört yaptı. Eflatun-beyazlıları karşılaşmanın 12. dakikasında Fransız yıldızı Kylian Mbappe 1-0 üstünlüğe taşıdı. 32. dakikada Dean Huijsen’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Real Madrid’de 44’te soldan ceza sahasına giren Kylian Mbappe’nin asistinde Arda Güler düzgün bir vuruşla farkı ikiye yükseltti. 88 dakika sahada kalan Milli gururumuz, bu sezona 4 maçta 2 gol, 1 asistle başlamış oldu. Real Sociedad ise Mikel Oyarzabal’ın 56. dakikadaki penaltısıyla farkı bire indirdi. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde 16 Eylül’de kendi evinde Marsilya ile karşılaşacak. Bu arada İspanya Ligi’nde Getafe, Real Oviedo’yu Mario Martin ve Borja Mayoral’ın golleriyle 2-0 mağlup etti.