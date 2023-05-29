İmamoğlu Aynı Telden Çaldı: Her Şey Çok Güzel Olacak

Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybetmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk kez açıklama yaptı. İmamoğlu, Yolumuz uzun, gençliğimiz var. Bana inanın, her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Kaybedilen seçimlerde cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından “Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın; “Değişmeyen tek şey değişimdir” notuyla video yayımladı.

Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

28 Mayıs seçimleri sonuçlandı. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde bir siyasetçi olarak bu sonuçların milletimize ve güzel ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Türkiye’nin şimdi hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı vardır.

Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan 10 milyonların olduğunun farkındayım. Sevgili çocuklar sakın ama sakın üzülmeyin. Kıymetli gençler sakın ama sakın umutsuzluğa asla kapılmayın.

Hanımefendiler, asla tedirgin olmayın. Beyefendiler başınız dik yürümeye devam edin. Biz az zamanda çok ve büyük işler başarabilen bir ulusuz.

Yine başarırız. Benzer bir hayal kırıklığı bundan 5 yıl önce de yaşanmıştı. Ama sadece 9 ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık.

Ve hep birlikte sonuç aldık. Birlikte başardık. Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir.

Her sahada, her ortamda değişim, aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi. Tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız.

İmamoğlu şöyle devam etti:

Bugün 29 Mayıs. Bugün İstanbul’un fethinin 570’inci yıl dönümü. Asırlar boyu ne ordular, ne komutanlar İstanbul kapısından eli boş döndü.

Ama gün geldi yöntemle ve araçlar değiştiren Mehmet fethetti. Fatih oldu. Sadece bu kadim şehri değil bu şehirde yaşayanların gönlünü de fethetti. Böylece fethi kalıcı kıldı. Biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz.

Büyük Atatürk diyor ki, ‘Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır.’ İstanbul’da benim gibi milyonlarca, Türkiye’de on milyonlarca umutlu hem de çok umutlu demokrasi neferleri var.

Bu seçim kampanyasında onların inançlı, dirençli, asla vazgeçmeyen mücadelelerine defalarca tanık oldum.

Başta demokrasi neferleri olan sizleri, sevgili çocukları, o canım gençleri, anneleri ve bütün İstanbulluları bugün 20’de Maltepe Meydanı’nda düzenlediğimiz 570’inci fetih etkinliklerine davet ediyorum.

Bu akşam orada göz göze geleceğiz. Yürek yüreğe olacağız. Yapacaklarımızı ve değişimi konuşacağız.

Tüm kalpleri fethetmek için nasıl daha hızlı koşacağımızı birlikte paylaşacağız. Bana inanın. Yolumuz uzun. Gençliğimiz var. İnancımız tam. Ve bana güvenin. Her şey çok güzel olacak.”

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