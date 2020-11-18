Yarış Kızıştı! Pfizer-BionTech: Yüzde 95 Etkili

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurduğu Alman BioNTech’in geliştirdiği aşının üretim ve dağıtımını yapacak ABD’li ilaç devi Pfizer, son aşama klinik deneylerin nihai sonuçlarına göre aşının yüzde 95 oranında etkili olduğunu duyurdu.

Aşının güvenli olduğuna dair iki aylık verilerin ellerinde olduğunu belirten Pfizer, ABD’de acil kullanım yetkisi için birkaç gün içinde başvuru yapacaklarını, aşının etkinliğinin çeşitli yaş ve etnisitelerde tutarlılık gösterdiğini, önemli yan etkilerinin olmadığını, bunların, aşılamanın dünya çapında yaygın uygulanabileceğinin işareti olduğunu açıkladı.

Açıklamada 65 yaş üstünde de etkililik oranının yüzde 94’ü geçtiği belirtildi.

İki şirket daha önce aşının yüzde 90 etkili olduğunu açıklamıştı.

Pazartesi günü ise ABD’li Moderna şirketi ise aşı adayının yüzde 94.5 oranında etkili olduğunu duyurmuştu.