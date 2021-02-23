Dünya
Gürcistan’da Nika Melia gözaltına alındı
Gürcistan'da ana muhalefet lideri Nika Melia gözaltına alındı
Gürcistan’da ana muhalefet lideri Nika Melia, yüzlerce polisin parti merkezine düzenlediği baskında gözaltına alındı. Melia’nın destekçileri muhalif liderin derhal serbest bırakılması ve erken seçime gidilmesi talebiyle hükümet binaları önünde gösteriler düzenliyor. Muhalifler ayrıca parlamento önünce çadırlar kurdu.
Polisin Gürcistan‘un başkenti Tiflis’teki protesto eylemlerinde Nika Melia ‘nın gözaltına alınması sonrası parlamento binası önündeki protestoculara karşı biber gazı kullandığı bildiriliyor.
Muhalefet partileri Melia’nın gözaltına alınmasını protesto için büyük çaplı gösteriler düzenlenmesi çağrısı yaptı.
ABD ve İngiltere’nin Tiflis büyükelçilikleri, Melia’nın gözaltına alınmasını kınadı.