Club Brugge, Barcelona’ya kök söktürdü
Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona favori olarak gittiği Belçika’da Club Brugge karşısında 3-3’lük beraberliği zor kurtardı
Club Brugge, Barcelona’dan puanı kaptı
Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Gecenin en dikkat çekici maçı Belçika’daydı. Club Brugge, favori gözüken Barcelona karşısında galibiyeti kaçırdı. 6. dakikada Nicolo Tresoldi, Brugge’ü 1-0 öne geçirirken 8’de Ferran Torres skora dengeyi getirdi. İlk golün asistini yapan Carlos Borges, 17’de ev sahibini bir kez daha üstünlüğe taşıdı. 61’de Lamine Yamal skoru 2-2 yaparken 63’te Carlos Borges kendisinin ikinci, Brugge’ün 3. golünü attı. 77’de Tzolis’in kendi kalesine golüyle maç 3-3 bitti. Şampiyonlar Ligi’nde saat 23.00 kuşağında oynanan diğer karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı: Karabağ-Chelsea: 2-2, Pafos FC-Villarreal: 1-0, Ajax-Galatasaray: 0-3, Benfica-Bayer Leverkusen: 0-1, Marsilya-Atalanta: 0-1, Inter-Kairat: 2-1, Newcastle United-Athletic Bilbao: 2-0, Manchester City-Borussia Dortmund: 3-3. Bu arada Şampiyonlar Ligi’nde 4 hafta sonunda Bayern Münih, Arsenal, Inter 12 puanla ilk üçü paylaştı. Manchester City 10 puanla dördüncü olurken 9 puana sahip Paris Saint Germain, Newcastle United, Real Madrid, Liverpool ve Galatasaray ilk 9 sırada yer aldı.