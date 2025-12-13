Özgür Özel, TIR’la girdi

Özgür Özel, Kayseri’de halka seslendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri mitinginde halka hitap etti.

Özel, miting alanına, seçim otobüsü yerine “CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu olsun” diyen 25.1 milyon imzayı taşıyan TIR’la girdi.

Özel, TIR’ın yolcu koltuğundan halkı selamlamayı da ihmal etmedi.

Kayseri mitingi öncesi şehirde asılan afişler dün akşam zabıta ekiplerince toplatılmıştı.

Miting öncesi kente astıkları afişlerin toplatıldığını açıklayan CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, şunları kaydetmişti:

“Genel Başkanımızın mitingine davet için astığımız kırlangıçları, belediyede zabıta olduğunu söyleyen kişiler tarafından maalesef söküldü. Buna izin vermek istemiyorlar. Bunun da bence tek bir sebebi var, korkuyorlar. Genel Başkanımızın resminden korkuyorlar. Nasıl ki cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun tweet’inden, resminden, sesinden korkuyorlarsa Kayseri de Genel Başkanımızın fotoğrafından bile korkuyor.”

Özgür Özel ise mitingde şunları söyledi:

* Bugün aralık ayının ortasındayız. Kayseri’de öyle kolay kolay dolmayacak bir meydandayız. Dediler ki CHP o meydanı dolduramaz. Bu kara kışta bu iş olmaz dediler. Dedim niye, dediler ki Kayseri AKP’nin kalesidir. Bunu diyenler bu meydanı görsünler. Artık o kale siyaseti bitmiştir. Kayseri kimsenin kalesi değildir. Kayseri milletin kalesidir.

* Biz siyasi parti mitingi yapmaya değil, Kayseri’nin vicdanına sığınmaya, hak, hukuk, adalet demeye, biz bu meydana hem seçildikleri halde bu milletin helal oylarıyla sandıktan çıktıkları halde bugün zindanlarda tutulan onları seçen 27 milyon insanın iradesinin de hapsedildiği, yıllarca çalışıp emek verip, emekli olup perişan edilenlerin, emeği sömürülenlerin, milletin efendisiyken kredi faizi altında ezilen çiftçilerin ve millet bu haldeyken perişan olan esnafın da sesini duyurmaya; miting yapmaya değil eylem yapmaya geldik.