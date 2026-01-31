Fenerbahçe Beko eze eze kazandı

Fenerbahçe Beko, 18’de 16 yaptı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde lider Fenerbahçe Beko, Karşıyaka deplasmanında da kazanarak art arda 6, 18 haftada ise 16. galibiyetini aldı.
Konuk ekip ilk çeyreği 19-16 önde tamamlarken Tarık Biberovic 11 sayı attı.
İkinci periyotta Talen Horton Tucker ve Brandon Boston’ın da devreye girmesiyle sarı-lacivertliler devreye 48-26 üstün gitti.
Fenerbahçe’de ilk yarıda Brandon Boston, Talen Horton Tucker ile Tarık Biberovic 13’er sayı kaydetti.
Brandon Boston şovun sürdüğü üçüncü periyot sonunda fark 33 sayı oldu: 40-73
Son periyotta etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 91-55 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, son şampiyon ve lider olduğu EuroLeague’de 3 Şubat’ta Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak.
55-91
KARŞIYAKA-FENERBAHÇE BEKO
SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Murat Ciner
1. PERİYOT: 16-19
2. PERİYOT: 10-27 (26-48)
3. PERİYOT: 14-25 (40-73)
4. PERİYOT: 15-18
KARŞIYAKA: Michal Sokolowski 9, Samet Geyik 4, Charles Manning 10, Justin Alston 2, Stefan Moody 5, Serkan Menteşe, Christian Bishop 11, Cameron Young 7, Mert Celep, Ege Özçelik 3, Yalın Yıldız 2, Egeman Yapıcı 2
FENERBAHÇE BEKO: Scottie Wilbekin, Talen Horton Tucker 16, Tarık Biberovic 16, Mikael Jantunen 9, Khem Birch 4, Wade Baldwin, Nando De Colo 2, Armando Bacot 9, James Metecan Birsen 5, Onuralp Bitim 6, Brandon Boston 24, Mert Emre Ekşioğlu