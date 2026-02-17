Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni dalga

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul merkezli geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve mali incelemeleri sonucunda, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen paranın farklı hesaplar üzerinden dolaştırılarak bazı spor kulüplerine aktarıldığı iddiası üzerine harekete geçildi. Beş ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mali hareketler MASAK raporuyla ortaya çıktı

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, yasa dışı bahis organizasyonundan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli banka hesapları üzerinden kulüp hesaplarına yönlendirildiği tespit edildi. İncelemelerde, söz konusu para trafiğinde kulübün muhasebe birimi ve bazı çalışanların hesaplarının kullanıldığı belirlendi.

Çok sayıda mal varlığına el konuldu

Operasyon kapsamında 3 şirkete, 1 futbol kulübüne ait olduğu belirlenen hesap ve varlıklara, ayrıca 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise dijital veri depolama cihazları ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

Soruşturma genişleyebilir

Emniyet birimleri, ele geçirilen dijital materyaller ve mali kayıtlar üzerinde incelemelerin sürdüğünü, soruşturmanın yeni gözaltılarla genişleyebileceğini belirtti. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

