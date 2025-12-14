Avustralya’da Bondi Plajı’nda silahlı saldırı alarmı

Avustralya’nın Sidney kentinde bulunan Bondi Plajı, pazar günü silahlı saldırı iddialarıyla sarsıldı. Yerel medya, plajda silah seslerinin duyulduğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktarırken, New South Wales (NSW) polisi bölgede devam eden bir güvenlik operasyonu yürütüldüğünü açıkladı.

Avustralya’da korku dolu anlar

NSW Polisi tarafından yapılan açıklamada, olayla bağlantılı iki kişinin gözaltına alındığı ve operasyonun halen devam ettiği belirtildi. Polis, bölgede bulunanlara sığınak almaları çağrısında bulunurken, vatandaşlardan Bondi Plajı ve çevresinden uzak durmalarını istedi.

Bondi Plajı’nda yaralılar var, görüntüler endişe yarattı

The Sydney Morning Herald gazetesi, olayda birden fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Sky News ve ABC televizyonları ise yerde yatan yaralıların bulunduğu görüntüleri yayımladı. Görgü tanığı 30 yaşındaki Harry Wilson, “En az 10 kişiyi yerde gördüm, her yer kan içindeydi” ifadelerini kullandı.

Hanuka etkinliği iddiası

Avustralya Yahudi Yürütme Konseyi Eş Başkanı Alex Ryvchin, Sky News’e yaptığı açıklamada saldırının, Bondi Plajı’nda düzenlenen ve Yahudi bayramı Hanuka’yı kutlamak amacıyla yapılan bir etkinlik sırasında gerçekleştiğini söyledi. Ryvchin, saldırıda medya danışmanının da yaralandığını belirterek, olayın kasıtlı olması halinde bunun “akıl almaz bir vahşet” olduğunu ifade etti.

Hükümetten uyarı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’in sözcüsü, Bondi’de “aktif bir güvenlik durumu” yaşandığını doğruladı. Sözcü, bölgedeki vatandaşların NSW Polisi tarafından yapılan resmi uyarıları takip etmesi çağrısında bulundu.

Sosyal medyada panik görüntüleri

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Bondi Plajı’nda silah sesleri ve polis sirenleri eşliğinde insanların panik içinde kaçtığı görüldü. Başka bir videoda ise iki kişinin bir yaya köprüsü üzerinde polis tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildiği ve bir kişiye müdahale edildiği anlar yer aldı. Görüntüler henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Geçmiş saldırı yeniden hatırlandı

Olay, Sidney’de 11 yıl önce Lindt Cafe’de yaşanan rehine krizini yeniden gündeme getirdi. Söz konusu saldırıda 18 kişi rehin alınmış, 16 saat süren kuşatmanın ardından iki rehine ve saldırgan hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, Bondi Plajı’ndaki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve kamuoyunun resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini bildirdi.

