Bulgaristan’da su krizi! Plevneli vatandaşlar isyan etti

Yaz tatilinde birçok kişi deniz ve dağ tatilinin keyfini çıkarırken, Plevneli vatandaşlar yaşadıkları su krizine karşı sessiz kalmadı. Şehrin merkezinde bir araya gelen halk, belediye yönetimine sert mesajlar gönderdi: “Suyu çözün ya da istifa edin!”

Bulgaristan’da vatandaşlar isyan etti

Uzun süredir yaşanan su sıkıntısına dikkat çeken Bulgar vatandaşlar, evlerinde ve iş yerlerinde günlük yaşamın neredeyse imkânsız hale geldiğini dile getirdi. Protestoya katılanlar, yerel yönetimin sorumluluklarını yerine getirmediğini savundu.

Halkın talebi net

Göstericiler, krizin çözümü için somut adımlar atılmasını isterken, belediye yönetiminin yetersiz kaldığını ifade etti. Çözüm bulunmaması halinde istifa çağrılarının artarak süreceği uyarısında bulundular.

Yönetimden beklenti

Vatandaşlar, su sorununun acil bir kriz planıyla giderilmesini, kalıcı altyapı çalışmaları yapılmasını ve kamuoyuna net bir takvim açıklanmasını talep ediyor.

