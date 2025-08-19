AvrupaDünya

Bulgaristan’da su krizi! Plevneli vatandaşlar isyan etti

Bulgaristan'ın Plevne kentinde devam eden su sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar sokağa çıktı. Protestocular, belediye yönetimine ya çözüm ya da istifa çağrısında bulundu.

NationalTurk FR19/08/2025
5 1 dakika okuma süresi
Bulgaristan'ın Plevne kentinde devam eden su sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar sokağa çıktı.
Bulgaristan'ın Plevne kentinde devam eden su sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar sokağa çıktı.
WTS ile Ayın Fırsatları

 

Yaz tatilinde birçok kişi deniz ve dağ tatilinin keyfini çıkarırken, Plevneli vatandaşlar yaşadıkları su krizine karşı sessiz kalmadı. Şehrin merkezinde bir araya gelen halk, belediye yönetimine sert mesajlar gönderdi: “Suyu çözün ya da istifa edin!”

İçerik gizle
1 Bulgaristan’da vatandaşlar isyan etti
1.1 Halkın talebi net
1.2 Yönetimden beklenti

Bulgaristan’da vatandaşlar isyan etti

Uzun süredir yaşanan su sıkıntısına dikkat çeken Bulgar vatandaşlar, evlerinde ve iş yerlerinde günlük yaşamın neredeyse imkânsız hale geldiğini dile getirdi. Protestoya katılanlar, yerel yönetimin sorumluluklarını yerine getirmediğini savundu.

Halkın talebi net

Göstericiler, krizin çözümü için somut adımlar atılmasını isterken, belediye yönetiminin yetersiz kaldığını ifade etti. Çözüm bulunmaması halinde istifa çağrılarının artarak süreceği uyarısında bulundular.

Yönetimden beklenti

Vatandaşlar, su sorununun acil bir kriz planıyla giderilmesini, kalıcı altyapı çalışmaları yapılmasını ve kamuoyuna net bir takvim açıklanmasını talep ediyor.

National Türk öneriyor: Türk turistlere Bulgaristan’dan vize müjdesi

 

Bağlantılar
NationalTurk FR19/08/2025
5 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu