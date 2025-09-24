Ragasa tayfunu Çin kıyılarına ulaştı

Asya’nın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan Çin’in güney kıyıları, yılın en güçlü fırtınası olarak nitelenen Ragasa Tayfunu’nun etkisi altına girdi. Filipinler ve Tayvan’da büyük yıkım ve can kayıplarına yol açan tayfun, Çarşamba günü Guangdong eyaletine yaklaşırken yaklaşık 1,9 milyon kişinin tahliye edildiği açıklandı. Hong Kong ve Makao’da en yüksek seviyede tayfun alarmı verildi, toplu ulaşım durdu, binlerce iş yeri ve okul kapatıldı.

Tayvan’da “dağlardan gelen tsunami”

Tayvan’da temmuz ayında meydana gelen bir heyelan sonrası oluşan doğal barajın çökmesi, Ragasa’nın etkisiyle büyük bir felakete dönüştü. Hualien bölgesinde 68 milyon ton suyun serbest kalmasıyla köprüler yıkıldı, evlerin alt katları su altında kaldı. Yetkililer en az 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 120’den fazla kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu. Uzmanlar bu durumu “dağlardan gelen tsunami” olarak tanımladı.

Filipinler’de ölümler ve kayıplar

Fırtına, Filipinler’in kuzeyinde de ağır hasar bıraktı. Yetkililer, sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az üç kişinin öldüğünü, beş kişinin kayıp olduğunu, 17 binden fazla kişinin ise yerinden edildiğini açıkladı.

Çin’de olağanüstü önlemler

Guangdong eyaletinde yetkililer, 10 binden fazla gemiyi güvenli limanlara yönlendirdi. 38 binden fazla itfaiyeci teyakkuzda bekletilirken, Zhuhai ve Shenzhen gibi kıyı kentlerinde yüz binlerce kişi geçici barınaklara yerleştirildi. Hong Kong’da deniz dalgaları sahil şeridini döverken, Makao’da cadde ve sokaklar bel hizasına kadar suyla doldu.

İklim krizinin gölgesinde

Asya-Pasifik bölgesinde her yıl birçok tayfun yaşansa da uzmanlar, insan kaynaklı iklim krizinin fırtınaları daha öngörülemez ve yıkıcı hale getirdiğini vurguluyor. Ragasa’nın yol açtığı yıkım da bu gerçeğin en güncel örneği olarak değerlendiriliyor.

