Rusya, Türk gemisini vurdu

Ukrayna’nın Odessa bölgesinde sıvı gaz yüklü Türk gemisi Orinda, Rusya’nın droneları tarafından hedef alındı

NationalTurk NL17/11/2025
Türk gemisi yanıyor

Rusya, Ukrayna’nın Odessa bölgesinde yaklaşık 4.000 ton LNG taşıyan Türk gemisi ORINDA’yı vurdu.

Gemide bulunan 16 Türk mürettebat patlama riski nedeniyle tahliye edildi.

Olayda yaralanan olmadı.

Rusya, Romanya sınırına yakın olan limana yaz aylarından bu yana 10. saldırısını gerçekleştirmiş oldu.

Bu arada saldırının olduğu limana yakın olan Romanya’nın Plauru köyü olası patlama ve yoğun duman nedeniyle boşaltıldı.

 

