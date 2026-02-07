Epstein dosyalarında Angelina Jolie detayı

ABD’de kamuoyuna açıklanan Jeffrey Epstein belgeleri, siyaset ve iş dünyasının ardından bu kez eğlence dünyasına uzanan yazışmaları gündeme taşıdı. Belgelerde yer alan e-postalar, Epstein’ın Hollywood çevresindeki bazı isimlerle dolaylı temas kurmaya çalıştığını ve ünlülerle ilgili haberleri yakından takip ettiğini gösteren ayrıntılar içeriyor.

Angelina Jolie’ye gönderilen davetler

Dosyalarda yer alan yazışmalara göre, Angelina Jolie’nin bazı film gösterimleri ve özel etkinlikler için Epstein’a davet gönderdiğine ilişkin e-posta trafiği bulunduğu görülüyor. Mesajlarda 2014 ve 2017 yıllarında düzenlenen bazı gösterim ve davetlerden söz edildiği ifade ediliyor.

Yazışmalarda Epstein’ın bu davetlere katılmayı planladığını belirten yanıtlar verdiği de yer alırken, fiilen katılım olup olmadığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmadığı belirtiliyor.

Brad Pitt’in özel hayatına dair yazışmalar

Belgelerde dikkat çeken bir başka bölüm ise Brad Pitt ile ilgili paylaşılan haber ve e-postalar oldu. Dosyalarda, Epstein’ın çevresinden bir kişinin Pitt’in mimar Neri Oxman ile ilgili medya haberlerini kendisine ilettiği görülüyor.

Yazışmaların, oyuncunun özel hayatına dair basında çıkan haberlerin paylaşılması niteliğinde olduğu, romantik bir ilişkiye dair doğrulanmış bir bilgi bulunmadığı ve içeriklerin büyük ölçüde medya kaynaklı olduğu anlaşılıyor.

Belgeler tartışma yarattı

Ortaya çıkan yazışmalar, Epstein’ın yalnızca siyaset ve iş dünyasını değil, popüler kültür ve Hollywood dünyasını da yakından takip ettiğini ortaya koyuyor. Ancak belgelerde adı geçen pek çok kişi hakkında herhangi bir suçlama ya da yargı kararı bulunmadığı da vurgulanıyor.

