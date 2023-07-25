Fatih Altaylı: Lozan Antlaşmasını Kötüleyenler Vatan Hainidir

“Kim ki Lozan’a karşı, bilin ki haindir!” cümlesiyle bugünkü yazısına başlayan Fatih Altaylı Lozan Antlaşması konusunda sert mesajlar erdi.

Lozan Anlaşmasının dün yıl dönümü olduğunu hatırlatan Altaylı, “Aklı biraz başında herkes, bu anlaşmanın Türklerin bugün hâlâ bu coğrafyada, bir devlet sahibi olmasını sağlayan anlaşma olduğunu bildiği için, dün bu günü kutladı. Ahmaklar ise bu anlaşmanın gizli maddeleri olduğuna inanmaya, Türkiye’nin içerdeki düşmanları ve satılmışları ise bu anlaşmayı lanetlemeye devam ettiler.” ifadelerini kullandı.

Ege Adalarının İtalya’ya bırakıldığı anlaşma ile cumhuriyetin tapusu niteliğindeki Lozan’ı birbirine karıştıranlara “yarı cahil salak grubu” olarak seslenen Altaylı şunları kaydetti:

“Yarı cahil bir başka salak grubu ise 1912 yılında Lozan’ın Ouchy bölgesinde Osmanlı Devleti ile İtalya arasında imzalanan ve Ege Adaları’nı İtalya’ya bırakan anlaşmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası kabulü olan Lozan Anlaşması ile karıştırmaya bilerek veya bilmeyerek devam ettiler. Bugünkü iktidara pek de uzak olmayan, benim gibi bir Atatürk aşığı olmadığı da aşikar dostum Murat Bardakçı, her fırsatta Lozan’ın çok önemli bir anlaşma olduğunu, çok önemli kazanımlar sağladığını ve Türklerin Anadolu coğrafyasında yok sayılması anlamına gelen Sevr Anlaşması’nı çöpe atan anlaşma olduğu söylemiş, bununla ilgili kitaplar yazmıştır. Bardakçı her seferinde de Türkiye ile Büyük Britanya, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Sırp, Hırvat ve Sloven krallıkları arasında imzalanan bu anlaşmanın herhangi bir gizli maddesi olmadığını da yazıp, gizli maddeler olduğunu söyleyenlerle dalga geçmiş, bu delilerle kafa bulmuştur.”

Fatih Altaylı Lozan Antlaşması konusunda ortaya konulan görüşlere ve gerçeklere rağmen bir kesimin Murat Bardakçı’ya inanmamayı tercih ettiğini belirterek “Ezcümle söylenmesi gereken şudur. Kim ki, Lozan Anlaşması’nı kötülüyorsa, bilinsin ki o kimse, kolay kolay kullanmadığım bir sıfat olan “vatan hainidir”” dedi.

Fatih Altaylı: Lozan’da Gizli Madde Var Diyenler Cahil

Altaylı yazısını şöyle noktaladı:

“Lozan’a karşı çıkan, Türkiye’nin bölünüp parçalanmasından ve Türklerin Anadolu’da devletsiz kalmasından yanadır.

Bunu bilerek veya isteyerek yapmak ile cehaletten yapmak arasında bir fark yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi yıl kurulduğunu bilmeyip, Lozan’ın gizli maddelerini bildiğini iddia edenden bu millete hayır gelmez.”

Fatih Altaylı Lozan ‘ı Geçen Yıl da Yazmıştı

Altaylı, geçtiğimiz yıl da eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “jelibon rezervleri” sözleriyle alay etmiş ve Lozan’ın sözde gizli maddelerini gündeme getirmişti. Altaylı şunları yazmıştı;

“Aslında Türkiye eğlenceli bir ülke olarak da görülebilir.

Tabii içinde yaşamıyorsanız.

Böyle bir şey dünyanın başka hangi ülkesinde olabilir?

Ülkenin başkentini çeyrek asır yönetmiş birisi bir televizyon kanalına çıkıyor ve twitter’da Türkiye’nin ha babam de babam sürekli petrol ve doğalgaz bulmasıyla dalga geçmek için yapılmış bir şakayı gerçek zannederek Adıyaman’da 6 milyar dolarlık “Jelibon rezervi” bulunduğunu söylüyor.

Kim bilir belki de eski belediye başkanı da Türkiye’nin sürekli petrol bulmasıyla çaktırmadan dalga geçiyor, bilmiyoruz.

Gerçekten eğlenceli bir durum.

3200 kilometre öteden, kahkahalarla gülüyorum.

Eğlencesiz olan ise bu sözlere, yani Belediye Başkanı’nın 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulduğumuz iddiasına inanacak milyonların olması.

Size şaka gibi geliyor belki ama emin olun yarın öbür gün telefoncu amcalardan ya da pazar çıkışı Avrupa’nın ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu söyleyen teyzelerden bir tanesi sokak röportajı yapan youtube kanalına 2023 yılında Lozan’ın gizli maddelerinin ortadan kalkmasından sonra Türkiye’nin 6 milyar dolarlık Jelibon çıkarıp enerji sorununu çözeceğini söylemezse ben hiçbir şey bilmiyorum.

Tabii bazı muhalifler de Jelibon yataklarının Mehmet Cengiz’e peşkeş çekileceğini iddia edebilir.

Diğer 4 artı 1 müteahhit de “Biz de jelibon isteriz” diyerek iktidarın kapısına dayanabilir.

Dediğim gibi uzaktan izlemesi eğlenceli bir ülkeyiz.

Ama uzaktan.”

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