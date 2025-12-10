Yapay zeka hakkında tartışma büyüyor! Kamera kapalıydı, nasıl bildi?

Sosyal medya gündemine oturan bir video, ChatGPT’nin kullanıcıyı “izlediği” iddialarını yeniden alevlendirdi. Videoda bir genç, kolasından kaç kalori olduğunu sorduğunda ChatGPT’nin “Yarım bardak olduğunu görüyorum” şeklinde yanıt verdiğini söylüyor. Aynı kullanıcı, elindeki çakmağın rengini sorduğunda ise botun “Mavi” cevabını verdiği öne sürülüyor. Kullanıcı “Kamera açık değildi, bizi mi izliyorsun?” diye sorunca ChatGPT’nin “Hayır, sadece tahmin ediyorum” dediği iddia ediliyor. Görüntüler, yapay zekanın gizlice kamera erişimi sağlayıp sağlamadığı yönünde yeni tartışmalara yol açtı.

Sosyal medyada hızla yayıldı

X platformunda paylaşılan kısa video, çok sayıda kullanıcı tarafından alıntılandı ve yüz binlerce izlenmeye ulaştı. Görüntülerde ChatGPT’nin, görüntü paylaşımı yapılmadığı halde eşyalara ilişkin doğru tahminlerde bulunduğu iddia ediliyor. Bu durum, özellikle genç kullanıcılar arasında “Yapay zeka bizi gizlice mi izliyor?” sorularını gündeme getirdi.

Uzmanlar: Teknik olarak mümkün değil

Siber güvenlik uzmanları ve yazılım geliştiriciler, tartışmaların büyümesine karşı net bir açıklama yapıyor. Uzmanlar, ChatGPT’nin açık izin verilmediği sürece telefon veya bilgisayar kamerasına erişemeyeceğinin altını çiziyor. Uzmanlara göre botun verdiği cevaplar, ya tamamen rastlantısal tahminler ya da kullanıcı tarafından yanlış yorumlanan bir etkileşim olma ihtimali taşıyor.

Yapay zeka “tahmin ediyormuş gibi” yanıt verebilir

Uzmanlar, büyük dil modellerinin bazı sorulara “varsayımsal” veya “tahmine dayalı” yanıtlar verebildiğini, bunun da zaman zaman kullanıcıda gerçek dışı bir algı oluşturabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, videodaki ifadelerin görsel veri işleme değil, istatistiksel tahmin mekanizmasının bir sonucu olabileceği değerlendiriliyor.

Daha önce de benzer iddialar gündeme gelmişti

ChatGPT’nin kullanıcıları “dinlediği” veya “gördüğü” iddiaları, uygulamanın ilk çıktığı günden bu yana zaman zaman gündeme geliyor. Ancak şimdiye kadar ChatGPT’nin izin dışı bir donanım erişimi sağladığına dair teknik bir bulguya rastlanmadı.

Kullanıcıların dijital güvenlik dikkatine çağrı

Uzmanlar, yapay zeka uygulamalarının kendiliğinden cihazlara erişim sağlamadığını vurgularken, kullanıcıların yine de uygulama izinlerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Veri güvenliği, sadece uygulamaların değil, kullanıcı davranışlarının da belirleyici olduğu bir alan olarak değerlendiriliyor.