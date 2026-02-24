The Voice Kids’in genç yıldızı feci kazada hayatını kaybetti

Kolombiya’nın Quindio bölgesinde yaşanan trafik faciası, genç bir yeteneğin hayatını yarım bıraktı. 2019 yılında The Voice Kids yarışmasında sahne alarak tanınan Nicole Valeria Vargas Gomez, akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Henüz 19 yaşındaki genç şarkıcının ölümü ülkede büyük üzüntü yarattı.

Polis açıklamasına göre kaza saat 20.31 sıralarında, bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Nicole ile 40 yaşındaki William Andres Paipa yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada aniden gelen bir araç iki kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Nicole ve Paipa, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü kazanın ardından olay yerinden kaçtı

Yetkililer, kazaya karışan sürücünün durmadan bölgeden uzaklaştığını bildirdi. İlk belirlemelere göre aracın kamyon olduğu ifade edilirken, sürücünün kısa bir mesafe ilerledikten sonra aracı kontrol ettiği ve ardından yoluna devam ettiği öne sürüldü.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Genç yaşta gelen acı veda

Nicole Valeria Vargas Gomez, 13 yaşındayken Kolombiya’daki The Voice Kids yarışmasına katılmış ve güçlü sesiyle dikkat çekmişti. Müzik kariyerine devam eden genç sanatçının ani ölümü, hayranlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Soruşturma sürerken, kazaya neden olan araç ve sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.