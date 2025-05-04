Arda Güler’den olağanüstü gol

ARDA GÜLER, İLK 11’İ HAK ETTİĞİNİ GÖSTERDİ

İspanya Ligi’nde Arda Güler resital yaptı. Genç yetenek kendisine ilk 11’de şans veren teknik direktör Carlo Ancelotti’yi mahcup etmedi.

Genç yetenek Real Madrid’in Celta Vigo’yu 3-2 yendiği mücadelede bir gol, bir asistle galibiyetin mimarı oldu.

SAĞ ÇAPRAZDAN KÖŞEYE ÇİVİLEDİ

Karşılaşmanın 33. dakikasında korner atışında Lucas Vazquez ile verkaç yapan Arda Güler, sağ çaprazdan köşeye nefis bir vuruşla kaleci Vicente Guaita’yı avladı.

39. dakikada Kylian Mbappe skoru 2-0’a taşıdı.

Arda Güler, 48. dakikada Kylian Mbappe’nin ikinci, Real Madrid’in üçüncü golünün de asistini, harika bir uzun pasla yaptı.

Arda Güler, 83. dakikada yerini Brahim Diaz’a bıraktı.

BU SEZON 14 GOLE KATKI VERDİ

Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından bu sezon resmi karşılaşmalarda çok az şans verilmesine karşın 5 gol, 9 asistle yine de kendini göstermeyi bildi.

Karşılaşmanın 69. dakikasında J. Rodriguez, Celta Vigo’nun ilk golünü kaydetti.

Celta Vigo’nun ikinci golü ise 76. dakikada Swedberg’ten geldi.

Real Madrid bu sonuçla İspanya Ligi’nde son 4 haftaya lider Barcelona’nın 4 puan gerisinde ikinci sırada girdi.