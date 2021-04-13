Madonna, The Weeknd’in evini 19,3 milyon dolara satın aldı

‘Pop müziğin kraliçesi’ olarak anılan Madonna, Los Angeles’ta yeni bir ev satın aldı. Evin önceki sahibi, ünlü Kanadalı şarkıcı The Weeknd’di.

62 yaşındaki Amerikalı yıldız Madonna, Hidden Hills bölgesindeki lüks eve 19,3 milyon dolar ödedi.

1100 metrekarelik alana yayılan malikanenin dokuz yatak odası, dokuz büyük banyosu, iki küçük banyosu bulunuyor.