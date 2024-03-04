Enflasyon 15 ayın zirvesinde

TÜİK’e göre şubatta aylık enflasyon yüzde 4,53 olurken, yıllık enflasyon yüzde 67,07’ye yükseldi. ENAG yıllık enflasyonu yüzde 121,98 olarak hesapladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE’deki değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 olarak gerçekleşti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde çıkan enflasyon son 15 ayın en yüksek enflasyonu olarak kaydedildi. TÜİK’e göre ocak ayı enflasyonu aylık yüzde 6,70, yıllık enflasyon yüzde 64,86 olmuştu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), şubatta aylık enflasyonu yüzde 4,32, yıllık enflasyonu yüzde 121,98 olarak hesapladı. TÜİK’in şubattaki aylık enflasyonu, ENAG’ın üzerinde oldu.

TÜİK’e göre, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,78 ile lokanta ve oteller oldu.