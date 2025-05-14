Deprem korkuttu! Önce İstanbul sonra Akdeniz!

Deprem, İstanbul’da kendini hatırlattı

23 Nisan 2025’te İstanbul’da 6.2 şiddetindeki depremin artçıları devam ediyor. Son olarak dün akşam Marmara Denizi’nin Silivri ilçesinin açıklarında 3.9 şiddetinde deprem oldu. Deprem özellikle Avrupa yakasının güney cephesindeki ilçelerde hissedildi.

Datça’ya 155 kilometre uzaklıkta

Ardından Akdeniz’de gece saatlerinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin Muğla Datça‘ya 155 km yakınlıkta meydana geldiğini duyurdu. Deprem; Antalya, Aydın, İzmir, Denizli ve birçok ilde hissedildi.

Deprem, Ege ve Akdeniz’i korkuttu

AFAD’ın internet dünyasında edinilen bilgiye göre, saat 01.51’da Akdeniz’de meydana gelen deprem Muğla’nın yanı sıra Antalya, Mersin, Aydın, İzmir, Denizli ve birçok ilde hissedildi.

Muğla Valisi: Olumsuz durum yok

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından, depremle ilgili taramaların devam ettiğini belirterek, “Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir.” ifadesini kullandı.