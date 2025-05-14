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Deprem korkuttu! Önce İstanbul sonra Akdeniz!

Dün akşam saat 20.46'da Silivri açıklarında meydana gelen 3.9 şiddetindeki deprem İstanbulluları korkuttu. Ardından 01.51'de 6.0'lık deprem Ege ve Akdeniz'deki birçok ilde hissedildi

NationalTurk NL14/05/2025
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Dün akşam saat 20.46'da Silivri açıklarında meydana gelen 3.9 şiddetindeki deprem İstanbulluları korkuttu. Ardından 01.51'de 6.0'lık deprem Ege ve Akdeniz'deki birçok ilde hissedildi
Dün akşam saat 20.46'da Silivri açıklarında meydana gelen 3.9 şiddetindeki deprem İstanbulluları korkuttu. Ardından 01.51'de 6.0'lık deprem Ege ve Akdeniz'deki birçok ilde hissedildi
WTS ile Ayın Fırsatları
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1 Deprem, İstanbul’da kendini hatırlattı
1.1 Datça’ya 155 kilometre uzaklıkta
1.2 Deprem, Ege ve Akdeniz’i korkuttu
1.2.1 Muğla Valisi: Olumsuz durum yok

Deprem, İstanbul’da kendini hatırlattı

23 Nisan 2025’te İstanbul’da 6.2 şiddetindeki depremin artçıları devam ediyor. Son olarak dün akşam Marmara Denizi’nin Silivri ilçesinin açıklarında 3.9 şiddetinde deprem oldu. Deprem özellikle Avrupa yakasının güney cephesindeki ilçelerde hissedildi.

Datça’ya 155 kilometre uzaklıkta

Ardından Akdeniz’de gece saatlerinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin Muğla Datça‘ya 155 km yakınlıkta meydana geldiğini duyurdu. Deprem; Antalya, Aydın, İzmir, Denizli ve birçok ilde hissedildi.

Deprem, Ege ve Akdeniz’i korkuttu

AFAD’ın internet dünyasında edinilen bilgiye göre, saat 01.51’da Akdeniz’de meydana gelen deprem Muğla’nın yanı sıra Antalya, Mersin, Aydın, İzmir, Denizli ve birçok ilde hissedildi.

Muğla Valisi: Olumsuz durum yok

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından, depremle ilgili taramaların devam ettiğini belirterek, “Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir.” ifadesini kullandı.

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NationalTurk NL14/05/2025
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