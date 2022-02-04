İngiltere’de Başbakanlık’taki dört yetkili istifa etti

İletişim Daire Başkanı Jack Doyle, Politika ve Strateji Direktörü Munira Mirza, Başbakan’ın Kabineden Sorumlu Danışmanı Dan Rosenfield ve Johnson’ın Özel Kalem Müdürü Martin Reynolds, Perşembe günü istifalarını sundu.

Başbakan Johnson bir süredir, mensubu olduğu partisi Muhafazakar Parti’nin bazı milletvekilleri tarafından, Covid-19 önlemleri esnasında kamu kuruluşlarında düzenlenen partiler nedeniyle istifaya davet ediliyor.

Doyle, personele yaptığı açıklamasında, “Geçtiğimiz haftalar aile hayatıma korkunç bir zarar verdi” dedi.

BBC’nin haberine göre bugüne kadar 17 Muhafazakar Parti milletvekilinin Johnson’ın istifasını istiyor. Ancak Başbakan hakkında güven oylaması için partiden en az 54 milletvekilinin bunu talep etmesi gerekiyor. Muhafazakar Parti’nin 360 milletvekili bulunuyor.

Başbakanlıkta yapılan partiler gerekçe gösteriliyor.

Johnson’ın istifasını isteyen milletvekillerinden pek çoğu, gerekçe olarak Covid-19 salgınındaki kapanma döneminde başbakanlıkta yapılan partileri gösteriyor.

Johnson’ın Özel Kalem Müdürü Reynolds, Mayıs 2020’deki bu bahçe partilerinden biri davet mesajını atan yetkiliydi.

Başbakanlık Konutu’ndaki parti iddiaları hakkında soruşturma yürüten Müsteşar Sue Gray’in raporunun bir bölümü hafta başında yayımlandı.

Ayrıca Başbakanlık, polisin de partiler hakkındaki soruşturmasını bitirmesinin ardından güncellenmiş bir raporu yayımlanacağını açıkladı.

Savunma Komitesi Başkanı Tobias Ellwood dahil olmak üzere bazı partililer ise Johnson’ın İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer hakkındaki sözlerine de dikkat çekti.

Jimmy Savile ile ilgili davaları kovuşturmadığı yönünde iddialar

Başbakan Johnson, Pazartesi günü Starmer’ın başsavcılık görevini yürüttüğü dönemde, zamanının çoğunda gazetecileri yargılayıp, hakkında yüzlerce cinsel istismar suçlaması bulunan İngiliz televizyon sunucusu Jimmy Savile ile ilgili davaları kovuşturmadığı yönünde iddialarda bulunmuştu.

2011’deki ölümünün ardından Savile’in BBC stüdyoları da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde yüzlerce kadın ve çocuğa saldırdığı ve seri bir istismarcı olduğu ortaya çıkmıştı.

Johnson Perşembe günü yaptığı yeni açıklamada ise Starmer ile ilgili sözlerinden geri adım attı. Başbakan, Starmer’in başsavcılık yaptığı dönemdeki “kişisel sicili” hakkında konuşmadığını söyledi ve “Bu kararlarla kişisel olarak hiçbir ilgisi olmadığını tamamen anlıyorum” diye ekledi.

Ancak Politika ve Strateji Direktörü Munira Mirza, İngiliz The Spectator dergisinde yayımlanan istifa mektubunda, Başbakan Johnson’ın yanıltıcı açıklamaları nedeniyle özür dilemesi gerektiğini söyledi:

“Siz, sizin aleyhinizde konuşan birçok kişinin anlayamayacağı kadar iyi bir adamsınız. Bu yüzden muhalefet liderine karşı hakaret yüklü bir suçlamada bulunarak hakkınızdaki beklentileri boşa çıkarmanız çok üzücü.”

Mirza’nın istifası sonrasında Channel 5 News’a konuşan Başbakan Johnson, Londra Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden beri birlikte çalıştığı Mirza için, “Munira’yı kaybettiğim için üzgünüm” dedi. Johnson bu açıklamasını, tüm istifaların henüz gelmediği bir vakitte yaptı.

Johnson, Mirza “Bu iddia için adil veya makul bir temel yoktu.”

Mirza, istifa mektubunda Jonhson’ın Starmer iddiası hakkında “Bu iddia için adil veya makul bir temel yoktu. Bu, siyasetin olağan hamlesi de değildi; korkunç bir çocuk cinsel istismarı vakasına uygunsuz ve partizan bir göndermeydi” ifadelerini kullandı.

Programda, Johnson’a Mirza’nın bu sözleri de soruldu. Ancak Johson, “Buna katılmıyorum” diye yanıt verdi:

“Hiç kimse muhalefet liderinin bu davanın ele alınmasına yönelik kişisel dahli hakkında yorum yapmıyor.

“Tüm söylediğim muhalefet liderinin, görevi esnasında Kraliyet Savcılığı’nın (CPS) bu davayı ele alışı nedeniyle özür dilediği. Bu konuda açıkça söylenmesi gereken tek şey bu.”