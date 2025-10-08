8 Ekim’in resmi anma günü olması için yasal süreç başlatıldı

Balkan Savaşları’nın yıldönümüne denk gelen 8 Ekim Rumeli’den Anavatana Büyük Göçlerde Hayatlarını Kaybeden İnsanları Anma Günü, bu yıl İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki Balkan Şehirleri Parkı Barış Ağacı Anıtı’nda düzenlenen anlamlı bir törenle kutlandı.

Etkinlikte, Balkan kökenli sivil toplum kuruluşları ve göçmen torunları atalarını anarken, 8 Ekim’in TBMM tarafından resmi anma günü ilan edilmesi için gerekli yasal sürecin başlatıldığı duyuruldu.

“Bu konuda öncülük edeceğiz”

Sunuculuğunu Sinem Ocak’ın üstlendiği törende İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından söz alan Atilla Baykal, Rumeli kanaat önderleri adına yaptığı konuşmada, “Bu konuda öncülük edeceğiz. 8 Ekim’in resmi anma günü haline gelmesi için her türlü çabayı göstereceğiz.” dedi.

Katılımcılardan Soner Özimer, Balkan göçlerinin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bu anma günü için geç bile kaldık. Atalarımız bir gecede toplayabildikleri birkaç eşyayla Türkiye’ye göç etti. Açlık, sefalet ve etnik temizlik yaşandı. Yaklaşık 5 milyon kişi hayatını kaybetti. Artık bu acıları konuşmanın, hayatını kaybedenleri anmanın zamanı.” diye konuştu.

Özimer, sözlerini “Biz, Rumeli’den göç eden mavi gözlü devi — Mustafa Kemal Atatürk’ü yaratan bir halkız.” ifadeleriyle tamamladı.

“32 milyon Rumeli-Balkan kökenli insan yaşıyor”

Etkinlikte söz alan Gülen Aksu Türker, Rumeli-Balkan kökenli milyonlarca vatandaşın ortak değerlerine vurgu yaptı:

“Prof. Dr. Necdet Tekin’in araştırmalarına göre Türkiye’de 32 milyon Rumeli-Balkan kökenli insan yaşıyor. Bu kimliğin temel unsurları dürüstlük, çalışkanlık ve yeniden var olma gücüdür. ‘Biz Rumeliyiz’ platformu olarak, bu ortak hafızayı yaşatmak için mücadele ediyoruz. 8 Ekim’in resmi anma günü olması için çalışmalarımız sürecek.”

Bir medeniyetin hafızası: 8 Ekim 1912

8 Ekim, 1912 yılında Karadağ Krallığı’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ettiği gün olarak tarihe geçti. Balkan Savaşları sonucunda milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldı, yüz binlercesi hayatını kaybetti.

Bu nedenle 8 Ekim, yalnızca bir savaşın değil, bir medeniyetin yerinden edilişinin ve yeniden doğuşunun sembolü olarak kabul ediliyor.

Barış Ağacı Anıtı’nda ortak mesaj: Ben değil, biz

Zeytinburnu’ndaki Barış Ağacı Anıtı önünde yapılan törende, Rumeli göçmenlerinin Türkiye’nin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına yaptığı katkılar hatırlatıldı.

Katılımcılar, “Ben değil, biz diyerek yürüyoruz” sloganıyla etkinliği tamamladı.

Törende dile getirilen ortak temenni ise aynıydı: 8 Ekim’in en kısa sürede TBMM’de yasalaşması.

