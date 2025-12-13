Yıl 2025 yer Avcılar! İstanbul’u karanlığa gömdüler

İstanbul Avcılar’da bir süredir yaşanan elektrik kesintilerine bir yenisi daha eklendi. Perşembe günü öğle saatlerinde kesilen elektrik 30 saati aşkın süre sonra yeniden verildi. Bir sokağın tamamını etkileyen kesintinin sebebi olarak ‘Kablo arızası’ gösterildi. Saatler süren kesinti sebebiyle 186’yı arayanlar kimi zaman yanıt alamadı kimi zaman ise ‘Sistemimizde adresiniz görüntülenemiyor’ şeklinde ilginç yanıtlarla karşılaştı. Şanlı olan ve BEDAŞ’a kendini tanıtabilenler ise ‘Enerjiniz iki saat sonra veriecek’ yanıtını aldı. Elbette, kesinti 2 saat sürmedi(!)

Tek cevap: Üzgünüz

Pek çok kişi yaşanan bu kesinti sebebiyle elektronik cihazlarının arıza yaptığını belirtti. Özellikle bu kadar uzun süreli bir kesinti sebebiyle buzdolabı ve donduruculardaki gıdalar çöp oldu. Yaz boyunca kış için gıda hazırlayanlar ise bir kez daha telefona sarılıp “Bununla ilgili zararı kim karşılayacak artık bize net bir açıklama yapın” sorusunu yönellit. Alınan tek cevap ise “Üzgünüz” oldu.

Evden çalışanlar zorluk çekti

Koronavirüs pandemisinin ardından evde çalışanların sayısı bir hayli arttı. Enerji kesintisi sebebiyle Avcılar bölgesinde ‘evden’ çalışanların mağduriyetleri ise cabası…

Tek olay değil

Geride bıraktığımız birkaç gün içerisinde yaşanan bu olay bölgede tek değil. Aralık ayı başında farklı sokaklarda da 24 saati geçkin kesintiler yaşandığı, vatandaşların benzer yanıtlar aldığı ve mağduriyetlerinin kesinlikle karşılanmadığı ifade edildi. Yine birkaç hafta önce Avcılar Parseller’de yer altından geçen BEDAŞ kablolarının patlamasıyla çevredekiler büyük bir panik yaşadı. Patlamanın ardından polis, itfaiye ve İGDAŞ olay yerine hızla ulaşırken BEDAŞ saatler sonra geldi. Kısacası son dönemde yaşanan bu olaylar, vatandaşların BEDAŞ’a olan güvenini yerle bir etti.

Vatandaşlar “Yıl 2025 megakentte bir arıza nasıl 30 saatte çözülebilir” sorusunun cevaplanmasını bekliyor. BEDAŞ’tan gerekli yanıtı alamayan mahalle sakinleri ise konuyu sosyal medyayada paylaşıp CİMER’E şikayette bulunmaktan başka çare üretemedi.

