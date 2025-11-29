Hull City bu sezon bir başka

Hull City’den muazzam performans
İngiltere Championship Ligi’nde geçen sezon kümede averajla son haftada kalabilen Hull City için bu sezon bambaşka geçiyor.
Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu turuncu-siyahlılar, 1-0 geriye düştüğü Stoke City deplasmanında 2-1 kazandı.
Haftaya 30 puanla ikinci sırada başlayan Stoke City, 17. dakikada Sorba Thomas’ın golüyle öne geçti.
Geçen sezon Kayserispor’u çalıştıran Sergej Jakirovic yönetimindeki konuk ekip 48’de Semi Ajayi ile eşitliği sağlarken 90’da Joe Gelhardt’ın golüyle 3 puanı aldı.
Hull City’de Türk oyuncu Enis Destan, 81 dakika sahada kaldı.
18 maçta 28 puana yükselen Hull City, maç fazlasıyla 5. sıraya oturdu.