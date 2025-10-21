İstanbul’da 3,6 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 3 milyar 665 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Başsavcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 24 kişiden 15’i yakalanarak gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar 665 milyon liralık işlem hacmi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 7258 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, 2023 yılında “paribahis849.com” adlı site üzerinden yasa dışı bahis oynamak amacıyla para transferi yapıldığı belirtildi.

Yapılan incelemelerde, bu siteyle bağlantılı hesaplara 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin lira gönderildiği tespit edildi.

İki ayrı grup tespit edildi

MASAK raporları, HTS kayıtları ve dijital para şirketlerine ait verilerin incelenmesi sonucu, biri 14 kişiden, diğeri 9 kişiden oluşan iki grubun suça ortak hareket ettiği belirlendi.

Açıklamada, 14 kişilik grubun 2 milyar 485 milyon 470 bin 625 lira, 9 kişilik grubun ise 785 milyon 644 bin 932 lira işlem hacmine ulaştığı kaydedildi.

Bunun dışında bir şüphelinin tek başına 394 milyon 104 bin 980 liralık işlem yaptığı tespit edildi.

Toplam işlem hacminin 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 lira olduğu bildirildi.

Operasyon ve gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 24 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemi yapıldı.

Operasyon kapsamında 15 kişi yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Yasa dışı bahis oyunları kapsamında sadece bu operasyon neticesinde tespit edilebilen para transferlerinin büyüklüğü ve neden olduğu vergi kaybı ile birlikte, işlem yapılan şüphelilerin henüz yirmili yaşlarda gençlerimiz olduğu da dikkate alındığında, devletimizin karşı karşıya kaldığı bu ekonomik ve sosyolojik soruna karşı mücadele kesintisiz şekilde devam edecektir.”

