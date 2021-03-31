Gazetecilere aşı ayrımcılığı

Sağlık Bakanlığı’nın gazetecilere yönelik aşı takviminde basın kartı olanlar öncelikli sayıldı. Ancak internet medyası çalışanları ile basın kartı iptal edilenlere ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Sağlık Bakanlığı korona virüsü aşısında öncelikli gruba gazetecileri de ekledi. Turkuaz basın kartı olanlar randevularını alarak aşı yaptırabilecekler ancak internet medyasında çalışan gazetecilere ise bu öncelik tanınmadı. Öte yandan turkuaz basın kartı olan gazeteciler Sinovac veya Biontech aşısını tercih edebilecekler. İnternet medyasında çalışan gazeteciler ile basın kartı iptal edilen gazetecilere yapılan bu ayrımcılığa tepki gösteren DİSK Basın İŞ Genel Başkanı Faruk Eren, “Sağlık Bakanlığı bizi arayarak kim gazeteci, kim değil diye sorabilir” diyerek tüm gazetecilerin öncelikli gruba alınması gerektiğini söyledi.
TURKUAZ KARTI OLANLAR AŞI SEÇEBİLECEK
Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre Sağlık Bakanlığı gazeteci meslek örgütlerini arayarak 15 gün içerisinde gazetecilerin de aşıda öncelikli grup olduğunu iletti. Ancak bakanlık, hangi gazetecilerin kapsam dışında tutulacağını meslek örgütlerine açıklamadı. Çoğu gazete ve televizyon çalışanı gazeteciler, aşı için randevu almaya başladı. Yine edindiğimiz bilgilere göre basın mensuplarına Sinovac ve Biontech aşı seçenekleri sunuldu. Gazeteciler tercihe göre aşı yaptırabilecekler.
Yaşanan bu durum nedeniyle gazeteciler arasında ayrım yapıldığı tartışması yeniden gündeme geldi. Daha önce akreditasyon sorunuyla karşılaşan ve 212 Sayılı Basın Kanunu kapsamına alınmayan yüzlerce internet medyası çalışanı ise bu kapsam dışında tutuldu.
“BAKANLIK BİZİ ARAYARAK KİM GAZETECİ, KİM DEĞİL DİYE SORABİLİR”
DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren, gazeteciler arasında ayrım yapılmasına tepki göstererek, “Bütün gazeteciler aşılanmalı, bu iş turkuaz karta bağlı kalınırsa bu durum zalimliğe dönüşür” dedi. Eren şunları söyledi: “Zaten basın kartıyla ilgili büyük bir sorun yaşanıyor. İktidar istediğine basın kartı veriyor, istemediğine vermiyor. Bu aşıda da turkuaz kartı olan aşı olacak, olmayan aşı yapamayacak. Birincisi kayıtsız şartsız bu işi yapan sadece turkuaz basın kartı olanlar değil, internet sitelerinde de çalışan, aslında sadece muhabirlik, editörlük, kameramanlık yapan değil bunun yanı sıra teknik alanda da çakışan tüm meslektaşlarımız ayrımsız bir şekilde aşılanmalı. Sağlık Bakanlığı meslek örgütleriyle bağlantıya geçip kim gazeteci kim değil diye sorabilir. Bu iş turkuaz karta bağlı kalınırsa ayrımcılığın ötesinde bu durum zalimliğe dönüşür.”
TGS’DEN BAKANLIĞA ÇAĞRI: AYRIMCILIĞA NEDEN OLMAYIN
Gazetecilerin aşıda öncelikli gruplar arasında yer almasının olumlu olduğunu söyleyen Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Durmuş şunları söyledi: “Halkın doğru haber alma hakkı için gece gündüz çalışan gazetecilerin aşıda öncelikli hale gelmesi sevindirici. Bu karar olumlu ancak bu konuda bir ayrımcılık yapılmaması gerekiyor. İnternet medyasında çalışan gazeteciler de aynı işi yapıyor. Bu sebeple internet medyasında çalışan gazetecilerin aşıda öncelikli gruba alınması lazım. Sağlık Bakanlığı’nın çok hızlı bir şekilde karar alıp bunu uygulayabileceğini düşünüyorum. İnternet medyasındaki kurumlara yazılacak bir yazıyla bu sorun aşılabilir. Sağlık Bakanlığı’nın gazeteciler arasında ayrımcılığa neden olmaması gerekiyor. İnternet medyasında yasal bir düzenleme yok diye burada çalışan meslektaşlarımızın mağdur edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.”