Maldivler su üstü villa tatilinde WTS farkı

Maldivler su üstü villa deneyimi, lüks tatilin simgesi olmaya devam ederken, World Travel Service (WTS) sunduğu özel kampanyalarla uluslararası turizm arenasındaki rekabetini her geçen gün daha da güçlendiriyor. Para iadesi garantisiyle Maldivler’de yüzlerce oteli Türkiye ve Avrupa pazarına sunan WTS, özellikle su üstü villalara yönelik avantajlı fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Turkuaz lagünler üzerinde konumlanan bu özel villalar, WTS’nin sunduğu kampanyalar sayesinde artık daha erişilebilir hale geldi.

Maldivler su üstü villa konsepti neden bu kadar ilgi görüyor?

Maldivler su üstü villa; denizin tam üzerinde konumlanan yapıları, doğrudan lagüne açılan terasları ve yüksek mahremiyet sunan mimarisiyle tatil anlayışını farklı bir boyuta taşıyor. Sessizlik, manzara ve doğayla iç içe olma hissi, bu villaları özellikle romantik kaçamaklar ve özel tatiller için ön plana çıkarıyor. WTS’nin portföyünde yer alan su üstü villa seçenekleri, farklı bütçelere hitap eden kampanyalarla çeşitleniyor.

W Maldives’te su üstü villa ayrıcalığı

WTS’nin öne çıkan kampanyaları arasında yer alan W Maldives, Maldivler su üstü villa deneyimini premium hizmetlerle bir araya getiriyor.

Fiyatlar 479 €’dan itibaren

%45’e varan erken rezervasyon indirimi

Kuzey Ari Atolü’ndeki özel bir adada yer alan tesis; beyaz kumlu plajları, çarpıcı resifleri ve berrak sularıyla öne çıkıyor. Özel dalma havuzlu villalar, ücretsiz Wi-Fi, spa olanakları ve farklı restoran konseptleri, su üstü villa tatilini üst seviyeye taşıyor.

Villa Park Maldives ile doğayla iç içe bir alternatif

WTS’nin sunduğu bir diğer seçenek olan Villa Park Maldives, Maldivler’in güney Ari Atolü’nde konumlanıyor.

Şubat ayına özel kampanya kapsamında:

%35 erken rezervasyon indirimi

En az 7 gece konaklamalarda ücretsiz transfer

Geniş yaşam alanlarına sahip villalar, turkuaz lagünler ve doğayla uyumlu mimari, Maldivler su üstü villa arayışında olanlar için farklı bir alternatif sunuyor. Spa, su sporları ve özel deneyimler, tatili daha da zenginleştiriyor.

Villa Nautica Maldives’te erişilebilir su üstü villa deneyimi

Villa Nautica Maldives, Paradise Island’da yer alan konumu ve avantajlı fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

199 €’dan itibaren fiyatlar

%25’e varan indirimler

Su üstü villa ve bungalov seçenekleri sunan tesis, Malé Uluslararası Havalimanı’na sürat teknesiyle 20 dakika mesafede bulunuyor. Çeşitli restoranlar, spa, dalış ve şnorkel olanaklarıyla dengeli bir tatil deneyimi sağlıyor.

Maldivler su üstü villa mı, sahil villası mı?

Aileler için sahil villaları daha güvenli ve geniş alanlar sunarken, Maldivler su üstü villa konsepti daha çok sakinlik, manzara ve özel alan arayanlara hitap ediyor. Lagüne doğrudan erişim sunan su üstü villalar, yetişkin misafirler ve romantik tatil planlayanlar için ön plana çıkıyor.

WTS ile Maldivler’de güvenli ve avantajlı tatil

1999 yılında kurulan WTS, turizm sektöründeki deneyimiyle bugüne kadar 100.000’den fazla misafire hizmet verdi. Maldivler başta olmak üzere dünyanın önde gelen destinasyonlarında otel konaklama ve kişiye özel tur hizmetleri sunan WTS, para iadesi garantisi ve geniş iş ortaklığı ağıyla öne çıkıyor.

Maldivler su üstü villa tatilinde hem güven hem de avantaj arayanlar için WTS, güçlü kampanyalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

