İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Büyük dedesi Türk çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un ablası olan gazeteci Rachel Johnson, büyük büyük annelerinin Çerkez sürgünü sırasında Türk bir tüccara köle olarak satıldığını, fakat bu duruma üzülmediğini ve bulundukları yere bu sayede geldiklerini duyurdu.

The Times gazetesinin haberine göre, 47 yaşındaki İngiltere Başbakanı Johnson Türk kökeniyle de biliniyor. Johnson, Damat Ferit Paşa hükümetinde İçişleri Bakanlığı yapan Ali Kemal Bey’in torununun oğlu.

ZENGİN TÜCCARA SATILMIŞ

Çerkezlerin sürgün edilmesinden sonra atalarının Türkiye’ye sığındığı bilgisini veren Rachel Johnson, büyük büyükannesi Hanife Feride’nin İstanbul’da Ahmet Hamdi’ye köle olarak satıldığını belirtti. Rachel Johnson’a göre, Hanife Feride satıldığında henüz 13 yaşındaydı. Rachel Johnson, evliliğin büyük büyükannesinin ‘bahtını açtığını’, ‘büyük torununun dünya lideri olduğunu’ ve karşılaştıklarına üzülmediğini dile getirdi.

Rachel Johnson, büyük büyük annesinin İstanbul’da babası tarafından zengin bir tüccara satıldığını kaydederek, şöyle devam etti:”Çerkez bir ailenin Karadeniz kıyısındaki yoksul bir köyde kalmasından ziyade kızını İstanbul’da zengin bir tüccarla evlendirmesi onların bugünkü konumlarına ulaşmaları yönünden epey önemli. Yani Karadeniz kıyısında yoksul bir köyde kalmadıkları için niye ağlayayım ki? Torunu, gelecekte dünya lideri olacak bir siyasetçiyi dünyaya getirdi.”