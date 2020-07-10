Son Dakika! Erdoğan Kararını Verdi, Ayasofya İbadete Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama şöyle;

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Ayasofya kararı sonrası Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilip ibadete açılmasına karar verdiğini duyurdu.

İstanbul İli, Fatih ilçesinde bulunan Ayasofya Camiinin müzeye çevrilmesi hakkındaki 21/11/1934 tarihli ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Danıştay Onuncu Dairesinin 2/7/2020 tarihli kararı ile iptal edildiğinden, Ayasofya Camiinin yönetiminin 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir.”

Erdoğan, bugün saat 20.53’te Millete Sesleniş konuşması yapacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53’te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir.” ifadesine yer verdi.