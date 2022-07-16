Sezgin Baran Korkmaz-NationalTurk

Avusturya’da tutuklu bulunan ve ‘kara para aklamak’, ‘dolandırıcılık’ gibi suçlamalar nedeniyle Türkiye ile ABD’nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı SBK Holding patronu Sezgin Baran Korkmaz ABD’ye iade edildi.

VOA Türkçe’nin haberine göre Bakanlık, Sezgin Baran Korkmaz’ın adli kolluk gücü US Marshals yetkilileri nezaretinde Utah eyaletine götürüldüğünü duyurdu.

Sezgin Baran Korkmaz Ne Yapmıştı?

“Organize suç örgütü liderliği” suçlamasıyla aranan Sedat Peker 6 Haziran 2021’de Youtube kanalından yayınladığı videoda gazeteci Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddialar ortaya atmıştı:

“Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor. Otelinde kimler var? Veyis Ateş… Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç. Daha da çıkacak. Veysi… Senin kayıtlar da çıkacak.”

Daha sonra Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş’in kendisinden 10 milyon Euro istediğini söylemiş, Ateş ise herhangi bir açıklama yapmadan Habertürk Tv Ana Haber sunuculuğundan istifa etmişti.

Hakkındaki iddialarla ilgili 18 Haziran’da Halk Tv’de İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Ateş, Korkmaz’ın ricası üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü açıklamıştı.

Ateş, Soylu ile görüşmesini anlatırken “Beni arayıp ‘Ben çok mağdur edildim. Sayın Bakan’a lütfen bu mesajımı iletir misin?’ dedi. Ben de gittim sayın Bakan’a ‘Sezgin Baran Korkmaz diye biri var, beni aradı’ dedim. ‘Keşke açmasaydın’ dedi” ifadelerini kullandı. Ateş, bu yayında Korkmaz’dan 10 milyon Euro istediği iddiasını yalanladı.

Aynı yayına bağlanan Korkmaz ise şöyle konuştu: “Bana bu işi halledebileceğini, benimle uğraşan bir lobinin bana bunu yaptığını, kendisinin aracı olduğunu, bu nasıl olacak dediğimde istedikleri meblağı vermemiz gerektiğini söyledi. Meblağın ne olduğunu sorduğumda da 10 milyon Euro olduğunu açık açık söyledi.” (RT)