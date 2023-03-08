Sabah Kalp Krizi Riskini Artıran Hatalar

Ölüm Riski: Milyonlarca insan her yıl kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Harvard Tıp Okulu’ndaki bir çalışma, sabahları kalp krizi geçirmenin yüzde 20 daha fazla kalp dokusu ölümüyle ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Milyonlarca insan her yıl kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Harvard Tıp Okulu’ndaki bir çalışma, sabahları kalp krizi geçirmenin yüzde 20 daha fazla kalp dokusu ölümüyle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Kan Pıhtıları Riski: Modern yaşam tarzlarının neden olduğu sirkadiyen sistemin bozulmasının kardiyovasküler işlevi olumsuz etkilediği 2020’de yayınlanan bir çalışmada ortaya çıktı. Kandaki PAI-1 hücrelerinin seviyesi ne kadar yüksekse, kalp krizine neden olabilecek bir kan pıhtısı oluşturma riski de o kadar fazladır.

Modern yaşam tarzlarının neden olduğu sirkadiyen sistemin bozulmasının kardiyovasküler işlevi olumsuz etkilediği 2020’de yayınlanan bir çalışmada ortaya çıktı. Kandaki PAI-1 hücrelerinin seviyesi ne kadar yüksekse, kalp krizine neden olabilecek bir kan pıhtısı oluşturma riski de o kadar fazladır. Uyku: ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) her gece yedi saatten az uyuyan yetişkinlerin kalple ilgili sağlık sorunları riskinin daha yüksek olduğunu açıklıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) her gece yedi saatten az uyuyan yetişkinlerin kalple ilgili sağlık sorunları riskinin daha yüksek olduğunu açıklıyor. Egzersiz: Bir kişi altta yatan birkaç koroner risk faktörüne sahipse, iyi uyuyamıyorsa, susuz kalıyorsa ve egzersiz yapıyorsa, yırtılmaya neden olabilir ve büyük bir pıhtı oluşumunu tetikleyebilir. Bu nedenle sabahları kalp krizi riskiyle savaşmanın iki yolu vardır. İşin püf noktası, iyi bir gece uykusu çekmek ve sabah egzersizini ertelemektir. Cleveland Clinic, “Kronik doğa sporları eğitimi ve dayanıklılık etkinliklerinde yarışmak kalp hasarına ve ritim bozukluklarına yol açabilir” diyor.

Kalp krizine karşı önlem almak için, risk faktörlerini önlemek önemlidir. İyi bir gece uykusu çekmek, sabah hafif egzersizler yapmak ve altta yatan risk faktörlerini kontrol etmek kalp krizi riskini azaltmak için önemli bir adımdır. Her ne kadar sabah altı ile öğlen arasındaki kalp krizleri en ölümcül olsa da, uyarı işaretleri erken fark edildiğinde kalp krizleri önlenebilir.

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