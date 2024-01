BM çalışanları Hamas’a yardım mı ediyor?

New York Times, BM Filistinli mültecilere yardım kuruluşu çalışanlarının 7 Ekim’de İsrail’e düzenlenen terör saldırısına karıştığı iddiasıyla ilgili daha önce bilinmeyen ayrıntılar paylaştı.

Gazetenin haberine göre; bir UNRWA çalışanı İsrail’den bir kadının kaçırılmasına karışmıştı, bir diğeri mühimmat dağıtıyordu ve üçüncüsü de 97 kişinin öldüğü bir kibutz katliamına karışmıştı.

BM çalışanlarıyla ilgili iddia

Hazırlanan dosyada toplamda on iki UNRWA çalışanına yönelik iddialar yer alıyor. Yarısından fazlası 7 Ekim’de BM yardım kuruluşu okullarında öğretmen olarak veya başka görevlerde çalışıyordu. On iki sanığın on tanesi Hamas’ın üyesi. Çalışanlar, 7 Ekim’deki saldırılarda Hamas‘a yardım etmekle ya da sonraki günlerde Hamas’a destek vermekle suçlanıyor. New York Times, şu anda ABD hükümetinin iddialarını doğrulayan bir bilgi olmadığını yazdı. Ancak Washington bunların güvenilir olduğunu düşünüyor.

Ülkeler destek vermeyi durdurdu

Binlerce UNRWA çalışanından on ikisine yönelik ciddi iddialar dünya çapında öfkeye neden oldu. İsrail‘in yardım kuruluşuna gerekli bilgileri vermesinin ardından aralarında ABD , Almanya, İngiltere ve Fransa’nın da bulunduğu çok sayıda Batılı ülke yardım kuruluşuna ödemelerini geçici olarak durdurdu. Kendi bilgilerine göre federal hükümet , BM yardım örgütüne yalnızca 2023 yılında 200 milyon avronun üzerinde destek verdi.

New York Times’ın değerlendirdiği dosyaya göre iddialar İsrail gizli servisinden alınan bilgilere dayanıyor. Diğer şeylerin yanı sıra, 7 Ekim’de altı UNRWA çalışanının İsrail içindeki hareketlerini telefonlarını kullanarak takip etti. Diğerlerinin Hamas saldırısına katılımlarını tartıştıkları telefon görüşmeleri izlendi. Bir kişiden kısa mesajla evinde saklanan roket güdümlü el bombalarını getirmesi istendi.

UNRWA Gazze’de 13.000 kişiye istihdam sağlıyor

7 Ekim’deki katliamda Hamas ve diğer aşırılık yanlısı Filistinli gruplara mensup teröristler İsrail’de 1.200’den fazla insanı katletmişti. Aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 130’dan fazla İsrailli rehinenin Gazze Şeridi’nde hâlâ Hamas tarafından rehin tutulduğuna inanılıyor. İsrail, büyük hava saldırıları ve kara saldırılarıyla karşılık verdi. Hamas kontrolündeki sağlık otoritesine göre 26.000’den fazla insan öldürüldü.

Birleşmiş Milletler, Filistinli mültecilere yardım etmek amacıyla 1949 yılında UNRWA’yı kurdu. 1948’de kaçan veya sınır dışı edilen Filistinliler ve onların torunları bu hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. Kuruluşa göre şu anda yaklaşık 5,9 milyon insan var. UNRWA’nın çoğu Filistinli olmak üzere 30.000’den fazla çalışanı var. Yardım kuruluşu yalnızca Gazze Şeridi’nde yaklaşık 13.000 kişiyi istihdam ediyor. Ayrıca diğer ülkelerin yanı sıra Ürdün ve Lübnan’da da faaliyet göstermektedir .

Hamas’a ideolojik yakınlık yönünde tekrarlanan suçlamalar

Örgüt, Filistinli mültecilere eğitim ve sağlık gibi temel hizmetleri sağlıyor. Gazze savaşının başlangıcından bu yana, ülke içinde yerinden edilmiş yüzbinlerce kişiye barınak ve insani yardım da sağladı.

Ancak örgüt defalarca Hamas’a ideolojik yakınlık göstermekle suçlanıyor. Örneğin bir araştırma, UNRWA okullarındaki ders kitaplarının İsrail’in var olma hakkını reddettiğini gösterdi. Okul öğretmenlerinin sosyal ağlarda Yahudi karşıtı paylaşımları da dikkat çekti. Simon Wiesenthal Merkezi daha sonra UNRWA’yı 2018’de ilk on küresel Yahudi düşmanlığı sıralamasında beşinci sıraya koydu.