Teknoloji

Çin duyurdu: Zhurong Mars’a iniş yaptı

Çin Ulusal Uzay Yönetimi (CNSA) Zhurong gezgininin Mars'a iniş yaptığını duyurdu.

Hakan fotoğrafı Hakan16 saat önce
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Çin Ulusal Uzay Yönetiminden (CNSA) yapılan açıklamada, bu sabah Zhurong’dan telemetri sinyalinin alındığı ve gezginin başarılı şekilde Mars’a indiği bildirildi.

Zhurong’un, daha önce belirlenen Mars’ın güneyindeki bir lav tabakasına iniş yaptığı açıklandı.

ABD ve Rusya’nın ardından Çin, Mars’a gezgin yollayan üçüncü ülke oldu.

Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong’un adını taşıyan gezgin, Temmuz 2020’de yola çıkmış ve 7 ayda Mars’a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.

Hakan fotoğrafı Hakan16 saat önce
0 432 Bir dakikadan az

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