Ortadoğu’da gerilim tırmanıyor

İran’daki yıkıcı patlamalar ve Lübnan‘da Hamas’ın bir liderinin öldürülmesi, Orta Doğu’daki tehlikeli gerilimleri daha da artırdı. İran yönetimi, General Kasım Süleymani’nin ölüm yıldönümünde düzenlenen saldırının ardından terör saldırısından söz etti.

Ortadoğu adeta kaynıyor

İlk başta kimse suçun sorumluluğunu üstlenmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, İsrail’in bu olaya karıştığına inanmak için hiçbir neden olmadığını söyledi.

Hamas’ın siyasi büro başkan yardımcısı Salih el-Aruri’nin Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada öldürülmesinin ardından Hizbullah lideri, İsrail’i Lübnan’la çatışmanın tırmanmasına karşı uyardı. Hasan Nasrallah Çarşamba günü yaptığı konuşmada, “Al-Arouri suikastı, karşılıksız ve cezasız kalmayacak tehlikeli bir suçtur.” dedi. Nasrallah, “Düşman Lübnan’a savaş başlatırsa artık hiçbir kurala uymayacağız” dedi. Ancak İsrail’e doğrudan bir tehditte bulunmadı, hatta savaş ilanı bile yapmadı.

Lübnan savaşa mı çekildi?

El Aruri’nin öldürülmesi Gazze savaşını adeta Beyrut’a taşıdı. Bakan Bou Habib, “Çok endişeliyiz, Lübnanlılar bu savaşın içine çekilmek istemiyor, hatta Hizbullah bile bölgesel bir savaşın içine çekilmek istemiyor” dedi.

İran’da ölenlerin sayısı 84’e yükseldi

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, terör saldırısı sonrası Kirman’a giden İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Patlama sonrası 103 olarak açıklanan daha sonra 95 olarak güncellenen ölü sayısına değinen Vahidi, adli tıp verilerine göre hayatını kaybedenlerin sayısının 84 olduğunu aktardı.

Vahidi, patlamadan sonra yaralılara yönelik 119 ameliyat yapıldığını kaydederek bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu belirtti.

Olay anından itibaren 284 kişinin yaralandığını aktaran Vahidi, bir kısmının taburcu edilmesiyle hastanelerdeki yaralı sayısının 220 kişi olduğunu bildirdi.

İran Acil Durum Başkanı Cafer Miadfer ise en son 95 olarak açıklanan ölü sayısının 84 şeklinde güncellenmesine ilişkin açıklamasında bazı cesetlerin parçalanmış olması nedeniyle sayıda değişiklik olduğunu aktardı.

Miadfer, yaralıların nakli esnasında bazılarının mükerrer sayıldığını, bazı yaralıların bir hastaneden başka bir hastaneye nakledilirken her iki hastanenin kayıtlarına dahil edildiğini bu durumların da hesaplamada yanlışlığa sebep olduğunu ifade etti.

Miadfer, son bilgilere göre 284 yaralıdan 89’unun taburcu edildiğini, hastanede yatan yaralı sayısının 195 olduğunu aktardı.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

IRNA, Sağlık Bakanı Behram Eynullahi’nin açıklamasına dayandırdığı haberinde, 95 kişinin hayatını kaybettiğini, 211 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

İran’da saldırıyı kim gerçekleştirdi?

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, Tel Aviv yönetiminin, İran’da çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarıyla alakası olup olmadığı hususunda yorum yapmaktan kaçındı.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin İsrail’in İran’da meydana gelen saldırılarla alakasının bulunup bulmadığına ilişkin sorusuna, “Bu konuda yorum yapmayacağım.” şeklinde cevap verdi.

Ordu Sözcüsü Hagari, “Hamas ile savaşa odaklandığımızı söyleyebilirim. Bu savaş için gerçekleştirilmesi gereken açık hedefler var ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Hamas’ın üst düzey yetkilisinin öldürülmesine ilişkin Hizbullah’ın yapması muhtemel misillemeye ilişkin sorusunu Hagari, “Kuzeydeki çatışmalarda ve Hizbullah’ın eylemlerinde de zorluklar var. Bugün de vardı, kuzey sınırında bazılarını engelledik.” şeklinde yanıtladı.

Hagari, sadece Lübnan sınırında değil, Kızıldeniz ve Suriye tarafında da zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, İsrail ordusunun Şam kırsalına yönelik düzenlediği ve maddi hasar verdiği saldırılarına işaret etti.

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