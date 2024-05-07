BJK Hisselerinde sert düşüş

Borsa İstanbul’da BJKAS koduyla işlem gören Beşiktaş Futbol AŞ, hissesi ciddi bir düşüş yaşadı.

Beşiktaş, bu sezon hem saha performansıyla hem de borsadaki hisse değeriyle hayal kırıklığı yaşattı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS), Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün futbol şubesiyle ilgili tüm işlerin yürütülmesini sağlayan bir şirkettir.

Borsa İstanbul’da BJKAS koduyla işlem gören Beşiktaş Futbol AŞ’nin hisse senedi, 10 gün boyunca arka arkaya taban yaptı ve yatırımcılarını şoka uğrattı.

Beşiktaş hisselerinde sert düşüş: 10 gündür “taban”

Bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, borsada da yatırımcısını üzdü. 10 gündür taban yapan Beşiktaş hisseleri yüzde 65’in üzerinde eridi. Beşiktaş hisseleri, 10 günde 89 liradan 31 liraya geriledi.

Bu ciddi düşüş, şirketin finansal performansı ve geleceği hakkında soru işaretleri oluşturdu. BJKAS hisselerinin grafik performansına bakıldığında, özellikle son günlerde yaşanan bu düşüş, yatırımcılar arasında endişe yaratıyor.

Süper Lig’de şampiyonluk şansı kalmayan ve ligde beşinci sırada yer alan Beşiktaş hisselerinde düşüş serisi sürüyor.

Borsa İstanbul’da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) hisseleri 22 Nisan’dan bu yana düşüş kaydetti.

Beşiktaş hisseleri 10 işlem gününde taban yaptı ve yüzde 65’in üzerinde değer kaybetti.

19 Nisan’da 89 liranın üzerinde işlem gören BJKAS hisseleri, bugün itibarıyla 31 lira bandına kadar geriledi.

Bu sezon sergilediği performansla taraftarlarına hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, teknik direktörlük konusunda da istikrar sağlayamadı.

Beşiktaş hisseleri, 8 Mayıs 2023 tarihinde 12 lira 21 kuruştan işlem görüyordu. Şirket, geçen yıldan itibaren yüzde 600’ın üzerinde yükseliş kaydetmişti.

Beşiktaş Futbol AŞ’nin bu düşüşü, spor kulüplerinin finansal yönetiminin zorluklarını ve hisse senedi piyasasının dalgalanmalarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Hasan Arat yönetimin göreve gelmesi ardından Süper Lig’de şampiyonluk şansını kaybeden ve beşinci sıraya gerileyen Beşiktaş’ın borsadaki hisseleri de düşüş yaşadı.

Borsa İstanbul’da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) hisseleri, son 10 günde büyük bir düşüş gösterdi.

22 Nisan’dan bu yana hisselerde sürekli bir değer kaybı yaşandı ve hisseler taban yaparak yüzde 65’in üzerinde eridi. Hisse değeri 19 Nisan’da 89 lira seviyelerindeyken, 10 günde 31 lira bandına kadar geriledi.

Hasan Arat Başkanlığında Takım da kötü ekonomi de…

Bu sezon hem saha içindeki performans hem de teknik direktörlük konusundaki istikrarsızlık üzerine ara transferde Al Musrati ve Muçi’ye ödenen rekor ücretleri Beşiktaş’ın taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattırken hisselerin değer kaybetmesine de etki etti.

Ancak, Beşiktaş hisseleri son düşüşe rağmen borsadaki en değerli spor şirketi konumunu korudu. Galatasaray ve Fenerbahçe’yi geride bırakarak en değerli şirket sıralamasında liderliğini sürdürdü.

Geçen yıldan bu yana hisse değerinde kaydedilen yüzde 600’ün üzerindeki artış, Beşiktaş’ın borsadaki önemini ve değerini gösteriyor.

Kaynak: NTV Para