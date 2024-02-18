Turist Rehberliği Yabancı Dilsiz, Tur Otobüsü Rehbersiz Olmaz!

Turist rehberliğinde dil şartının kaldırılması ülke turizmini baltalamaktadır. Rehber en az bir yabancı dil bilmelidir.

Turist rehberliğini gerçekten seviyorum, çünkü ülkemin antik geçmişini, değerlerini anlatmaktan büyük keyif alıyorum.

Bu mesleği yapmak için önce İngilizce öğrendim, sonra okulunu kazandım, okudum ve rehber oldum, fakat İngilizcemi yetersiz bulup daha iyi olmak için İngiliz Dili Edebiyatı bölümünü kazandım ve okudum.

Hititoloji gibi zor bir bölümü kazanmama rağmen okumadığım, Rusçamı ilerletemediğim, Yunancayı öğrenmediğim için ben kendi kendimi yerken, tutmuşlar yabancı dile gerek yok Türkçe yeterli deniliyor.

Bugün Türkiye’nin bütün illerine ve gelmiş geçmiş bütün medeniyetlerine hakim, her yere tur yapabilen, bir gün Hitit Medeniyeti, bir başka gün Urartu Medeniyeti, bir başka gün Karya ve Likya dağlarında o antik kent senin bu antik kent benim, üstelik müzelerde, resim heykel gibi tamamen göreceli ve sanat tarihi isteyen zor konulu anlatımlar için aranıyor, İstiklal Savaşı Cephelerinden, Çanakkale Cephe savaşlarına bir birinden çok farklı konularda bir rehber olarak tercih ediliyorsam bunu aldığım eğitimime borçluyum.

Aralarında başbakan, politikacılar, yazarlar ve sanatçıların da olduğu dünyaca ünlü yabancılarla ahbaplığımı önce İngilizce diline sonra turist rehberliğine borçluyum.

Bir lisan bir insan sözünü kim söylemişse çok doğru söylemiş.

Bugün hem yabancı dile, hem eğitime ve turist rehberliğine savaş açılmış bir kaosun içindeyiz.

Biz turist rehberlerine karşı Türkçe rehberlik istiyoruz deniliyor fakat bizim ana dilimiz zaten Türkçe ve Türk turiste Türkçe rehberlik yapıyoruz.

Arkeoloji, sanat tarihi, dinler tarihi eğitiminin yanı sıra bir çok ders ve eğitim aldık. Özellikle dil öğrenmek ve bilgi birikimini arttırmak için gecesini gündüzüne katan rehberleri bir çırpıda ortada bırakamazsınız, kariyerlerini yok sayamazsınız, bu insanların geçindirdiği aileleri ve çocukları var.

Bir değil, 3- 5 yabancı dil bilen rehberler, Dünyanın ve Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden mezun olmuş, sanat tarihi ve arkeoloji üzerine uzman olmuş saygın rehberleri olan bir ülkeyiz.

Eğitim bilgi ve donanım konusunda çok çok iyi bir meslek gurubuyuz, zira ülkemizin dünyanın en büyük, en zengin medeniyetlerine ev sahipliği yapması, medeniyetlerin beşiği olması bizi zaten bilgili olmaya, öğrenmeye, dil bilmeye zorluyor, ülkemizin tarihi bize bu görevi verirken günümüz siyasetinin eğitime ve dil bilmeye gerek yok tutumu ülkemizin tarihi zenginliklerine karşı affedilmez bir hata olacaktır.

Turist rehberliğinde yasa değişikliği isteyenler, tur yapmayı 1970’li yılların Yeşilçam filmlerindeki gibi hafta sonu mahallelinin bir araca binip Belgrad Ormanlarına pikniğe gitmesi gibi düşünemezler.

İstenilen yasa kabul edilirse, Türk turizminin bugünlere gelmesinde emeği olan çok değerli acentalar ve duayen turizmciler var, bu yasa onları da çok kötü etkileyecek.

Türkiye’yi en iyi profesyonel turist rehberleri tanıtır ki zira turist rehberleri aynı zamanda adı konulmamış diplomattır. Ülkemiz Norveç değil ki sorunu olmasın.

Ülkemizin pkk, Kıbrıs ve Ermeni sorunu gibi pek çok siyasal sorunu var, ve bizler bu konuda pek çok siyasiden daha tutarlıyız ve Atatürk’ün Yurtta Sulh, Cihanda Sulh sözleriyle belirttiği ilkeyle yabancı turisti kırmadan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve tarihimizin dağ gibi arkasındayız.

Siyasilerle aynı düşüncede olmayabiliriz, icraatlarını beğenmeyebiliriz ama hiç bir siyasiyi, icraatlarını turistlerle çekiştirmeyiz, devletle siyasetçi arasındaki kalın çizgiyi biliriz, devletimize toz kondurmayız ama siyasileri çekiştirmediğimiz gibi amigoları da olmayız, ve asla onları konu etmeyiz, ettirmeyiz zira biz turist rehberiyiz.

Değerimiz burada Türkiye Cumhuriyeti ve Ulu Önder Atatürk’tür.

6326 Sayılı turist Rehberli Kanununda yer alan en önemli madde; ”otobüste rehber bulundurma zorunluluğu” kaldırılmak isteniyor. Meclisten geçerse yabancı tur liderlerine, yetkisiz kişilere turistler teslim edilecek ki bu bir milli güvenlik sorunu olacaktır. Tur araçlarında rehber bulundurma zorunluluğu kaldırılınca rehberin yerine oturtulan şahıslar, özellikle Atatürk ve Cumhuriyet aleyhtarı kişiler ülkenin aleyhine neler anlatacağını tahmin dahi edemezsiniz.

Turist rehberleri olarak istediğimiz, yasamızdan ellerinizi çekin!

👉🏼Rehbersiz tur otobüsüne

👉🏼Yabancı dil şartının kaldırılmasına

👉🏼Mesleğimizin müze ve ören yerlerine sıkıştırılmasına

👉🏼Rehber enflasyonuna

👉🏼Turizm Kalitesinin Düşürülmesine

👉🏼Hayır diyoruz!

Bizler 38 yabancı dilde Türkiye’ye hizmet veren 13.368 rehberiz ve hepimiz Türkçe biliyoruz, ekmeğimizle oynamayın, yabancı dil olmadan turist rehberi olunmaz, tur otobüsleri rehbersiz olmaz!

Bırakın rehberliği her turizm çalışanı mutlaka bir yabancı dil bilmeli, her mesleği yapanlar esasen bir yabancı dil öğrenmeli ama bugün turist rehberliği için bile yabancı dil şart değil deniliyor.

Kaos çıkaranları da yutar.

Metin Yılmaz / NationalTurk