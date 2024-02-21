Bayern Münih Thomas Tuchel’i gönderdi!

Bayern’in teknik direktörü Thomas Tuchel sezon sonu takımdan ayrılacak. Bayern, üst üste 3 yenilginin ardından Tuchel ile ayrılık kararı aldı.

Thomas Tuchel üst üste üç yenilginin ardından ağır eleştirilere maruz kaldı. Bavyera ekibi ise sezon sonunda Tuchel’in görevine son verileceğini açıkladı.

Kulübün açıklamasında Bayern CEO’su Jan-Christian Dreesen şunları söyledi:

“Açık ve güzel bir görüşme sonucunda, işbirliğimizi yaz aylarında karşılıklı olarak sonlandırma kararına vardık. Hedefimiz 2024/25 sezonuna başlamak. Yeni bir teknik direktörle sportif açıdan yeniden düzenleme yapacağız. O zamana kadar, kulüpteki her bir kişinin Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga’da mümkün olan maksimum seviyeye ulaşması açıkça isteniyor. Ayrıca bundan takımı da açıkça sorumlu tutuyorum.”

Tuchel: “Maksimum başarı için her şeyi vermeye devam edeceğim”

Thomas Tuchel ise yaptığı açıklamada “İşbirliğimizi bu sezondan sonra sonlandıracağımız konusunda anlaştık. O zamana kadar ben ve teknik ekibim elbette maksimum başarıyı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tuchel son zamanlarda üst üste üç yenilginin ardından ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Tuchel, Mart 2023’te Julian Nagelsmann’ın yerini aldı ve 30 Haziran 2025’e kadar sözleşme imzaladı. 2022/23 sezonunda, Tuchel yönetimindeki Münih takımı, DFB Kupası’nda SC Freiburg’a karşı ve Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’ye elendi, ancak sonunda en azından Almanya şampiyonluğunu Borussia’nın önünde heyecan verici bir bitişle kutladılar.

50 yaşındaki Tuchel bu sezon yıldızlar topluluğunda birçok sakatlık yaşadı. Öte yandan hâlâ birinci sınıf olan takım çoğu kez hayal kırıklığı yarattı. Geçmiş maçlarda yapılan taktik ve oyuncu değişiklikleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Tuchel’e birçok profesyonel övgü vardı ama aynı zamanda bir veya iki yıldızla da anlaşmazlıklar vardı. Tuchel, maçlardaki ve antrenmanlardaki performanslar arasındaki tutarsızlığa defalarca dikkat çekti.

Bayern’in patronları, Nagelsmann’da olduğu gibi sezon ortasında bir ayrılıktan kesinlikle kaçınmak istiyor.

CEO Jan-Christian Dreesen, VfL Bochum’a karşı kaybedilen maçtan sonra erken ayrılma ihtimali iddialarını reddetmişti.

Bayern Münih Yeni Sportif Direktörünü Buldu: Christoph Freund