Düzenli egzersiz yaparak kalp hastalığı, obezite, Tip 2 diyabet gibi hastalıklara yakalanma olasılığımızı azaltabiliriz. Araştırmalar egzersiz ve diş sağlığı ilişkisinin önemine vurgu yapıyor.

Aynı zamanda Uluslararası Diş Hekimliği Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmaya göre düzenli egzersiz yapan kişilerin % 54 daha az diş eti hastalıklarına yakalandığını göstermiştir.

Pertev Kökdemir: Ağız Sağlığı İçin Yapılması Gerekenler

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, egzersiz yapan kişilerin daha az şekerli yiyecekler tercih etmeleri, asitli içeceklerden uzak durmaları, bol su içmeleri ve taze meyve-sebze tüketimine dikkat etmeleri ile ağız sağlığını diğer bireylere göre daha fazla koruduğunu belirtti.

Dişlerinize bakmak kalbinizin korunmasına yardımcı olacağı için egzersiz yaparken daha formda ve aktif olmanıza sebep olacaktır. Çünkü iyi bir ağız bakımı dişler ve diş etlerinizde yaşayan bakterilerin kan dolaşımına karışması engellemektedir. Bu durum da bakteri ve virüs kaynaklı kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltmaktadır.