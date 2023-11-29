Papa Francis Hasta! BM Zirvesine Katılmayacak

Papa Francis BM iklim konferansı gezisini iptal etti.

Papa Francis, doktorlarının tavsiyesi üzerine ilk kez yurtdışı gezisini iptal etti. Francis uzun süredir sağlık sorunları yaşıyor.

Francis ilk kez sağlık nedenleriyle yurt dışına seyahat etmemeye karar verdi. Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre doktorlar Papa’ya geziyi iptal etmesini tavsiye etti.

Sözcüsü Matteo Bruni’ye göre Francis birkaç gündür akciğer enfeksiyonu geçiriyor ve antibiyotik tedavisi görüyor.

Papa’nın solunum yolu hastalıkları Vatikan’da her zaman özel bir endişe kaynağı oldu çünkü Francis 2020’nin başında sağ akciğerinin bir kısmını aldırmıştı.

Bruni, Papa’nın Dubai’ye yapmayı planladığı geziyi iptal etmekten büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Bu, bir dünya iklim konferansında ilk kez bir papanın konuşması olacaktı. Francis, hastalığı nedeniyle Pazar günü geleneksel Angelus duasının adresini kendisi veremedi.

Ancak Vatikan, mevcut duyurusunda Papa’nın sağlığıyla ilgili ciddi kaygıları gidermeye çalışıyor. Sağlığının bu aralar iyiye gittiği söyleniyor. Doktorlarına göre Dubai’ye beş saatlik bir uçuş çok yorucu olurdu.

Papa Francis Pompeo’yu Reddetti!

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

