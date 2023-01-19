Jacinda Ardern İstifa Etti

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Şubat ayında istifa edeceğini açıkladı.

Ardern sürpriz bir şekilde 7 Şubat’ta istifa edeceğini duyurdu. Ardern, ofisinde daha uzun yıllar yetecek güce sahip olmadığını belirterek “Bu iş için ne gerektiğini ve artık depoda yeterince şey olmadığını biliyorum. Bu kadar basit. Hepimiz verebildiğimiz kadar veririz ve sonra biter. Benim için artık zamanı geldi” diye konuştu.

Ardern, Napier’de gazetecilere istifasını açıklarken gözyaşlarını tutamadı. Hükümet başkanı olarak geçirdiği zamanın tatmin edici ama zorlu olduğunu söyledi.

Pazar günü parti liderliği için seçim

Ardern, 14 Ekim’de yapılacak parlamento seçimlerini duyurdu. O zamana kadar milletvekili olarak kalacak. Başbakan olarak istifası, halefi atandığında yürürlüğe girecek. İşçi Partisi’nin yeni lideri ise pazar günü seçilecek.

Ardern, 2017’de Başbakan seçildiğinde, 37 yaşında bir hükümete başkanlık eden en genç kadınlardan biri oldu. Partisi iki yıl önce tarihi bir zaferle yeniden seçildi. Ancak partisi, son anketlerde Muhafazakar rakiplerinin gerisinde kaldı.

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