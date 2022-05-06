CANLI | Ali Koç basın toplantısı

İşte Ali Koç’un açıklamalarından öne çıkanlar;

“Cumartesi günü oynanan maçta yaşanılanlar, biz Fenerbahçelilerin tahammül sınırını aşmıştır. Bir takımın 38 yıl sonraki şampiyonluğu veya herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez. Ancak hiçbir şampiyonluk, başka bir takıma dil uzatma hakkını vermez.”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. ‘Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri’ diyor. Cumhurbaşkanımız, Fenerbahçe’nin, bu vatanın bu örgütten kurtulması için mücadele verdiğini söylemiştir.”

“Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Fenerbahçe’nin duruşundan bahsetmiştir. İçişleri Bakanımıza da teşekkür etmek gerekiyor. Şampiyonluk kutlamalarında ’38 yıl sonra gelen şampiyonluk’ ifadesini kullanarak devletimiz tarafından da bunu onaylamıştır. Kongre üyemiz olarak o görüntüler bizi üzse de…”

“Trabzonspor yöneticilerine sesleniyorum, 8 şampiyonluğunuz olduğunuz ne kadar iddia ederseniz edin, devletimizin duruşu ve mahkemelerin kararının ortak paydası, 3 Temmuz’un bir FETÖ operasyonu olduğudur. Bu gerçek, tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır.”

“Trabzon il sınırında bize yapılan, FETÖ’nün parmağı olan, hala faili meçhul olan bir olay var! Türkiye’de bu seviyede faili meçhul olay yoktur. Siz açtığınız pankartla, bu olaya sahip çıktınız. Bu pankartı asanlar, yol verenler, bu cesareti nereden buluyorsunuz?”

“Kulüp yöneticilerinin, federasyon yetkililerinin, bundan haberdar olduğunu biliyoruz. Aynı prosedürleri biz de yaşıyoruz. Güvenlik görevlilerinin de bu durumu amirleriyle paylaşmama ihtimali yoktur! ‘Silahsız sevinin’ diyerek o pankartı oraya asmak, akıl tutulmasıdır. Söz konusu kulübün 10 yıl boyunca başvurduğu her kapıdan istisnasız reddedildiğini hatırlayalım. CAS, FIFA, İsviçre Mahkemesi… Avukatlara dünyanın parasını harcadınız. Hatta bazı avukatlar FETÖ’cü çıktı.”

“12 yaşında bir çocuğun ‘Formanı alabilir miyim?’ pankartı içeri alınmadı. Ama bu paçavra nasıl içeri alındı? İstanbul’da kurallar farklı mı? Devlet yetkilileri, Trabzonspor‘da korkuyor mu, çekiniyor mu? Kimden çekinip, korkuyorlar? Bu pankartı asanlar, yol verenler, bu cesareti nereden buluyorsunuz?”

“Kulüp yöneticilerinin, federasyon yetkililerinin, bundan haberdar olduğunu biliyoruz. Aynı prosedürleri biz de yaşıyoruz. Güvenlik görevlilerinin de bu durumu amirleriyle paylaşmama ihtimali yoktur. ‘Silahsız sevinin’ diyerek o pankartı oraya asmak, akıl tutulmasıdır.”

“Son yıllarda Trabzon’u tutan devlet görevlilerin bunu açıkça sergilemeleri, açıkça şampiyonluk dilemeleri, bu camianın kendini ayrıcalıklı düşünmesine sebep oluyor. Türk futbolunu yönetenleri etkiliyor ve baskı altında bırakıyorsunuz.”

“Hangi takımın bakanını Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir maçlarında böyle gördünüz? Uzun vadede bu durum en çok Trabzonspor’a zarar verecek. Sadece Trabzon’un değil, tüm Türkiye’nin bakanları olarak, sizlerin bu pankartı nasıl karşıladığınızı merak ediyoruz. Suç teşkil eden bu pankarta neden tepki göstermediniz? Söz konusu paçavradaki aşağılık mesaj açıktır!. Federasyon Trabzonsporlulaştırıldı! Yazıklar olsun. Buna dur diyebilecek kimse yok mu bu ülkede?. FETÖ, söz konusu Fenerbahçe olunca mı meşrulaşıyor? Neden bu pankart hakkında konuşmadınız? Bu sorumsuzca davrananlar, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu yapıya karşı mücadeleye gölge düşürmüyor musunuz?”

“Trabzonspor uzun zaman sonra şampiyon oldu. 2010/11 sezonunda bize kaybettikleri şampiyonluğu hala hazmedemediler. TFF’nin özerkliği ve objektifliği tartışılır hale gelmekten çok ötede bir noktadadır. Başakşehir’e kaptırdıkları şampiyonluktan sonra da TFF’ye, sisteme, Başakşehir’e saldırıya geçmişlerdir.”