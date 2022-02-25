Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO’nun daha kararlı adım atması gerekirdi, Batı sadece nasihat çekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı ülkelerinin Ukrayna için bir adım atmadığını ve sadece nasihatte bulunduğunu belirterek, “Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli.

‘NATO daha kararlı adımlar atamadı’

Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının tahliyesinin, karadaki güvenli bölgelerden planlandığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ukrayna’daki vatandaşlarımızın tahliyesi için gerek Büyükelçiliğimiz gerek başkonsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Oradaki vatandaşlarımızın öğrencilerimiz Büyükelçilik ve Başkonsolosluğa müracaat etmesi konusunda açıklamalarımızı yaptık. Karadan güvenli bölgelerden tahliye planlanıyor” diye konuştu.

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Rusya krizine dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,’Batıcı zihniyetler ciddi duruş sergilemediler’

“Şu anda Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Avrupa Birliği, bol bol Ukrayna’ya nasihat çekiyor.Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler.

Ancak ne yapacaklar? Attığınız bir adım var mı? Bugünki NATO zirvesinde ne gibi adımlar atıyorsunuz, atacaksınız bunu konuşacağız. Şimdiye kadar bol bol nasihat çeken batı, nasihatlerine devam ediyor.”