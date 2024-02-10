İstanbul’da silah sesleri! Seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, saldırıyı güvenlik kamerası kaydetti.

Alınan bilgiye göre, Yeniay’ın, Kanarya Mahallesi’ndeki bir derneği ziyareti sırasında, beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 32 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’ndeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir.” denildi.

Ayrıca, olayı çevredeki bir güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülerde, olay yerine gelen beyaz aracın camından çıkan şüphelilerin ateş ettiği tespit edildi. Ardından aracın buradan uzaklaştığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz silahlı saldırıyı lanetledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı lanetledi, yaralanan vatandaşa acil şifa diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Küçükçekmece Başkan Adayımız Aziz Yeniay’a, ekibine ve tüm teşkilatımıza geçmiş olsun.”

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’ndeki aday tanıtım etkinliğine yönelik silahlı saldırıda, bir kadının yaralandığını, saldırıyla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E.G.D. adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum.”

Adalet Bakanı Tunç konuyla ilgili açıklama yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır.”

İBB Başkan Adayı Kurum: Demokrasiye yönelik bu tür saldırıları şiddetle kınıyorum

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Küçükçekmece’de AK Parti’nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıya ilişkin, “Demokrasiye yönelik bu tür saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndürmeyecektir. Terör örgütleri ve uzantıları ne amaçla olursa olsun birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar.” dedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Ataşehir’deki bir otelde “Ekonomi Kulübü İş İnsanları Buluşması”na katılan Kurum, yeni aldığı bir haberi paylaşarak, Cumhur İttifakı Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında bir saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Kurum, “Mardinli hemşehrilerimizin olduğu bir derneğe yapmış olduğu ziyaret esnasında uzun namlulu silahlarla bir saldırı gerçekleşmiştir. Yaralı vatandaşımız var, Allah’tan şifalar diliyorum. Başta Aziz Başkanımız olmak üzere tüm İstanbul’umuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

Emniyet güçlerinin yaşanan elim hadiseyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığını bildiren Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Demokrasiye yönelik bu tür saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndürmeyecektir. Terör örgütleri ve uzantıları ne amaçla olursa olsun birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar. Bu ülkenin 780 bin kilometrekare vatan toprağında 85 milyon kardeşimizle birlikte huzur içerisinde, güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Ay yıldızlı bayrağımızı her zaman gururla, göklerde, gönderde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Tekrar bu elim hadise nedeniyle İstanbul’umuza, Aziz Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve yaralı kardeşimize de acil şifalar diliyorum.”

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Küçükçekmece’de AK Parti’nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıya ilişkin, “Türkiye’nin demokrasisini hiç bir güç akamete uğratamayacak. Milli iradeyi gölgeleyecek hiç bir güç tanımadık, tanımıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen silahlı saldırıyı lanetlediğini belirtti.

Saldırıda yaralanan vatandaşa acil şifalar dileyen Gül, “Türkiye’nin demokrasisini hiç bir güç akamete uğratamayacak. Milli iradeyi gölgeleyecek hiç bir güç tanımadık, tanımıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor; Konya’da AK Parti İl Başkanlığı’nın düzenlediği etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Kışın gezin” tavsiyesi verdi.